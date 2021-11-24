Потянет ли новые игры 10-летний Core i3-2100, если установить флагманскую видеокарту?Проверили эксперты YouTube-канала GECID.com
Быстродействие компьютера на Intel Core i3-2100 с видеокартой SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE проверили в 20 играх. Среди них - Dota 2, World of Tanks, War Thunder, ARK: Survival Evolved, Rust, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, StarCraft II, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Halo Infinite.
В Dota 2 на минимальных настройках графики в первые минуты игра немного тормозила. Потом эта проблема почти исчезла. При столкновении персонажа с противниками частота кадров здесь снижается до 30 к/с.
В World of Tanks производительность и установка параметров графики зависят от типа используемой техники. Можно в данный проект попробовать играть и с ультра-настройками, если вы любите тяжёлую технику. При использовании в основном лёгких танков лучше всего установить средние настройки для увеличения плавности видеоряда и комфортного управления.
War Thunder идёт и с высокими настройками. В этом случае в среднем производительность составит около 60 к/с, но также вы столкнётесь с рывками видеоряда, из-за чего попасть в цель будет тяжело. На среднем пресете всё работает без проблем, хотя, конечно, качество графики не такое хорошее.
В ARK: Survival Evolved можно достичь средней производительности на уровне 60 к/с. Однако при этом всё равно будут заметны подёргивания.
В Rust, если вы будете находиться в пределах одной локации, будут иногда проскальзывать микрофрезы. Средняя частота кадров составит в этом случае около 40 к/с.
CS:GO идёт с 80 к/с в среднем. В остальном параметры находятся во время игры также на среднем уровне.
Rainbow Six: Siege на средних настройках запускается со средней производительностью в районе 70-90 к/с. Управление здесь тоже отзывчивое.
В Escape From Tarkov даже при низком пресете частота кадров небольшая. В среднем это менее 30 к/с, причём встречаются и постоянные подтормаживания. То же самое с Fortnite. Быстродействие здесь составляет примерно 60 к/с, но фризы также есть.
PUBG можно проходить только на низких настройках. Даже в этом случае всё время заметны микрофризы. Средняя частота кадров здесь находится на уровне 50 к/с.
В Apex Legends удастся получить 60 к/с в среднем, хотя всё равно сталкиваться с микрофризами придётся постоянно. В целом же играть вполне можно.
StarCraft II в среднем идёт с 50 к/с при низком пресете. Бывают задержки в управлении и подергивания видеоряда.
В Grand Theft Auto V играть в любом случае не особо комфортно. При этом в городе средняя частота кадров составляет около 40 к/с.
The Witcher 3: Wild Hunt тоже идёт тяжело. На низких настройках в городе удаётся достичь в среднем где-то 50 к/с, а в редких и очень редких событиях производительность опускается ниже 20 к/с. Также заметны постоянные подёргивания. За городом видеоряд становится более плавным.
DOOM Eternal на высоких настройках идёт хорошо. Бывают микрофризы при загрузке локаций, однако в остальном всё плавно, управление отзывчивое. Частота кадров составляет более 100 к/с
На минимальных настройках в Red Dead Redemption 2 удастся достичь менее 30 к/с в среднем. Соответственно, плавности видеоряда здесь нет, но вообще играть можно.
В Assassin’s Creed: Valhalla герой первые 20-30 секунд передвигает без подтормаживаний, а затем на некоторое время игра подвисает. Частота кадров находится в районе 40-50 к/с.
В Cyberpunk 2077 даже на низком пресете играть практически невозможно из-за производительности в 15 к/с в среднем. Хотя игра хотя бы запускается, и это плюс.
Forza Horizon 5 при очень низких параметрах идёт с частотой кадров 60 к/с. Заметны при этом подтормаживания в управлении и микрофризы в видеоряде.
Halo Infinite даже с низкими настройками выглядит хорошо. Но вот постоянные подёргивания и небольшие подтормаживания в управлении портят впечатление и мешают попадать в цель.
По итогам обзора автор заключил: с Intel Core i3-2100 можно запускать большинство видеоигр. С видеокартой среднего уровня даже получится поиграть в киберспортивные проекты. Новейшие же проекты даются такому процессору тяжело, хотя запустить их возможно.
Протестированная конфигурация:
- процессор Intel Core i3-2100;
- материнская плата ASUS P8P67;
- система охлаждения NZXT Kraken Z63;
- оперативная память G.Skill TridentX 2x8GB DDR3-2400;
- видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE;
- SSD Apacer AS350X 1TB;
- SSD Apacer Panther AS350 1TB;
- блок питания Seasonic Prime PX-850 850W;
- корпус Zalman Z7 NEO Black Tempered Glass.