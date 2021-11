Потянет ли новые игры 10-летний Core i3-2100, если установить флагманскую видеокарту?

Быстродействие компьютера на Intel Core i3-2100 с видеокартой SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE проверили в 20 играх. Среди них - Dota 2, World of Tanks, War Thunder, ARK: Survival Evolved, Rust, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, StarCraft II, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Halo Infinite.

В Dota 2 на минимальных настройках графики в первые минуты игра немного тормозила. Потом эта проблема почти исчезла. При столкновении персонажа с противниками частота кадров здесь снижается до 30 к/с.

В World of Tanks производительность и установка параметров графики зависят от типа используемой техники. Можно в данный проект попробовать играть и с ультра-настройками, если вы любите тяжёлую технику. При использовании в основном лёгких танков лучше всего установить средние настройки для увеличения плавности видеоряда и комфортного управления.

War Thunder идёт и с высокими настройками. В этом случае в среднем производительность составит около 60 к/с, но также вы столкнётесь с рывками видеоряда, из-за чего попасть в цель будет тяжело. На среднем пресете всё работает без проблем, хотя, конечно, качество графики не такое хорошее.

В ARK: Survival Evolved можно достичь средней производительности на уровне 60 к/с. Однако при этом всё равно будут заметны подёргивания.

В Rust, если вы будете находиться в пределах одной локации, будут иногда проскальзывать микрофрезы. Средняя частота кадров составит в этом случае около 40 к/с.

CS:GO идёт с 80 к/с в среднем. В остальном параметры находятся во время игры также на среднем уровне.

Rainbow Six: Siege на средних настройках запускается со средней производительностью в районе 70-90 к/с. Управление здесь тоже отзывчивое.

В Escape From Tarkov даже при низком пресете частота кадров небольшая. В среднем это менее 30 к/с, причём встречаются и постоянные подтормаживания. То же самое с Fortnite. Быстродействие здесь составляет примерно 60 к/с, но фризы также есть.

PUBG можно проходить только на низких настройках. Даже в этом случае всё время заметны микрофризы. Средняя частота кадров здесь находится на уровне 50 к/с.