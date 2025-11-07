Правда ли, что 3060 Ti быстрее новой RX 9060 XT

Тестовый стенд включал корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, видеокарту ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge 8GB/RX 9060 XT Asrock Challenger 16GB OC, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, систему охлаждения Deepcool AS500 PLUS, NVME ADATA Legend 960 2TB/WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold, операционную систему Windows 10 Pro 22H2 64 bit.

Запускались такие игры, как Spider Man Miles Morales, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, The Last of Us, Resident Evil 4 Remake, God of War, Hitman 3, RDR 2, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion.

В Spider Man Miles Morales с графикой Very High средняя частота кадров в 1080р составляла 112 к/с (3060 Ti) и 138 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 80 и 104 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy шла с ультра-пресетом. Средний FPS здесь равнялся в 1080р 70 к/с (3060 Ti) и 91 к/с (9060 ХТ), в 2К - 50 и 66 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 с пресетом Custom средняя производительность находилась в 1080р на уровне 87 к/с (3060 Ti) и 111 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 55 и 71 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров в 1080р в этой игре составляла 113 к/с (3060 Ti) и 167 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 90 к/с и 139 к/с соответственно.