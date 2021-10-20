Правда ли, что AMD и NVIDIA сговорились, чтобы заставить людей купить новую видеокарту ради Windows 11

NVIDIA и AMD некоторое время назад стали отказываться от поддержки драйверами некоторых моделей видеокарт. Так, у компании AMD это оказались продукты типа устаревших Pincairn (HD7750/7770/7850/7870), а также относительно современные Tahiti (HD7790/7870XT/7950/7970 и новее), а у NVIDIA - серии графических ускорителей 8000/9000/200/400/500 и их ребренды до 700 серии.

Владельцы видеокарт AMD серий HD/R5-R9 и FURY теперь не смогут перейти на Windows 11 без покупки нового устройства: последние драйверы для них доступны только на Windows 7 или Windows 10. Интересно, что отказалась от выпуска новых драйверов компания прямо перед анонсом 11-й версии операционной системы Windows. Получается, что драйверов стало два типа: «старые» с поддержкой устаревших видеокарт и новые.