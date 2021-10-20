Правда ли, что AMD и NVIDIA сговорились, чтобы заставить людей купить новую видеокарту ради Windows 11

Правда ли, что AMD и NVIDIA сговорились, чтобы заставить людей купить новую видеокарту ради Windows 11Это выяснил пользователь Overclockers с помощью тестирования драйверов для Sapphire R9 290 на Windows 7, 10, 11
NVIDIA и AMD некоторое время назад стали отказываться от поддержки драйверами некоторых моделей видеокарт. Так, у компании AMD это оказались продукты типа устаревших Pincairn (HD7750/7770/7850/7870), а также относительно современные Tahiti (HD7790/7870XT/7950/7970 и новее), а у NVIDIA - серии графических ускорителей 8000/9000/200/400/500 и их ребренды до 700 серии.
Владельцы видеокарт AMD серий HD/R5-R9 и FURY теперь не смогут перейти на Windows 11 без покупки нового устройства: последние драйверы для них доступны только на Windows 7 или Windows 10. Интересно, что отказалась от выпуска новых драйверов компания прямо перед анонсом 11-й версии операционной системы Windows. Получается, что драйверов стало два типа: «старые» с поддержкой устаревших видеокарт и новые.
Для тестирования производительности в играх The Witcher 3, Rage 2 с разными драйверами и на разных версиях операционных систем пользователь использовал следующую конфигурацию: процессор AMD Ryzen 5 1600, графический процессор Sapphire R9 290. Также устанавливались версии драйверов 21.10.2 и 21.5.2 на Windows 7, Windows 10, Windows 11.
Драйвер версии 21.10.2, что вполне ожидаемо, не получилось установить на Windows 7 или 10. При этом драйвер 21.5.2 легко пошёл на Windows 11, как и на остальных версиях операционной системы. Результаты эксперимента при этом оказались аналогичными: Windows 11 показывала ту же производительность, что и Windows 7/10 с 21.5.2.
Таким образом, заключает специалист, AMD поступила довольно странно, когда прекратила выпуск новых драйверов для ряда видеокарт. К тому же различия версий 21.5.2 и 21.10.2 заключаются только в поддержке видеокарт, а физически размер этих драйверов примерно одинаковый. А поскольку 21.10.2 всё ещё работает с графическими ускорителями серий RX400/500/VEGA, то это значит, что от архитектуры GCN производитель отказываться не собирался. Вероятнее всего, предполагает автор, отказ от поддержки ряда видеокарт был сделан по политическим причинам.