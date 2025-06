Правда ли, что без Hyper-Threading и/или с отключенными экономичными ядрами Intel работают быстрее

AC Mirage запускалась с низким пресетом. В среднем здесь удалось получить 226 к/с (HT и Е-ядра отключены, HT On и E-ядра Off) и 229 к/с (сток).

CS 2 шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 395 к/с (HT и Е-ядра Off), 369 к/с (HT On и E-ядра Off), 346 к/с (сток).

Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Medium, RT Off. Средняя производительность в игре составляла 187 к/с (HT, E-ядра Off), 185 к/с (HT On, E-ядра Off; сток).

В Forza Horizon 5 со средним пресетом удалось достичь в среднем 228 к/с (HT, E-ядра Off), 213 к/с (HT On, E-ядра Off) и 211 к/с (сток).

Spiderman Remastered шла тоже с пресетом Medium. Средний FPS здесь находился на уровне 124 к/с (HT, E-ядра Off), 111 к/с (HT On, E-ядра Off) и 103 к/с (сток).

RDR 2 тестировалась с Medium Details. Средняя частота кадров в ней составляла 146 к/с (HT, E-ядра Off), 157 к/с (HT On, E-ядра Off) и 149 к/с (сток).

Игра Oblivion Remastered шла с графикой Low. Средняя производительность здесь равнялась 129 к/с (HT, E-ядра Off), 124 к/с (HT On, E-ядра Off) и 127 к/с (сток).

Last of Us запускалась с пресетом Medium. В среднем удалось здесь получить 150 к/с (HT, E-ядра Off), 157 к/с (HT On, E-ядра Off) и 151 к/с (сток).

The Witcher 3 шла на настройках графики Medium. Средний FPS находился в этой игре на уровне 225 к/с (HT On, E-ядра Off), 219 к/с (HT On, E-ядра Off) и 215 к/с (сток).

Rainbow Six Siege тестировалась с ультра-графикой и средней частотой кадров на уровне 281 к/с (HT, E-ядра Off), 286 к/с (HT On, E-ядра Off) и 280 к/с (сток).