Правда ли, что бюджетные матплаты на чипсете H610 не «тянут» дорогие процессоры Intel?Проверили конфигурации в играх и рабочих программах
В рамках обзора авторы канала i2HARD протестировали четыре варианта недорогих матплат: H610M-K D4, H610M-HDV/M.2, H610M S2H DDR4, H610M-G DDR4. Все четыре сборки были на базе процессора Core i5-12400.
Худшие тайминги - у матплаты Asus Prime H610M-K D4, далее идёт MSI PRO H610M-G DDR4, Gigabyte H610M S2H DDR4. Лучший результат показывает ASRock H610M-HDV/M.2.
В тесте CPU-Z разницы между материнскими платами почти нет. То же самое касается Cinebench R23. В Geekbench худший результат в многопоточном режиме - у матплаты Asus, в Premiere Pro он тоже оказывается хуже остальных (правда, всего на пару процентов).
Отстаёт в играет от остальных плат также Asus Prime H610M-K D4. В Cyberpunk средняя производительность у неё равняется 73 к/с (по сравнению с 76 к/с у ASRock, 76 к/с у Gigabyte и 75 к/с у MSI), в Far Cry 6 - 101 к/с (у ASRock - 102 к/с, у Gigabyte и MSI - 103 к/с). При этом нужно сказать, что в SC: Survivors худшие средние результаты - у ASRock (79 к/с против 80 к/с у Asus и MSI), лучший же - у Gigabyte (81 к/с).
В целом лучшей оказалась материнская плата Gigabyte H610M S2H DDR4, на которой не нужно снимать лимиты работы процессора.
Далее эксперты перешли к разгону. При разгоне процессора сильно ухудшилась производительность.
После разгона материнских плат результаты тестов в играх мало изменились. Что касается программ, то в Geekbench худший результат показала модель Asus из-за отсутствия инструкций у процессора, то же самое - в Adobe Premiere.
В Cyberpunk 2077 лучшие показатели среднего FPS вышли у ASRock (85 к/с против 84 к/с у Asus, 83 к/с у MSI и 82 к/с у Gigabyte), в Far Cry 6 - у ASRock и Asus (но разница между ними и другими матплатами минимальна: 112 к/с против 111 к/с), в SC: Survivors - у MSI (87 к/с против 86 к/с в остальных случаях).
Вывод
В целом каждая из протестированных материнских плат имеет свои преимущества. У Gigabyte H610M S2H DDR4 не нужно снимать лимиты процессора, у неё лучший VRM, два разъёма для вентиляторов. У Asus высокие тайминги и только один дополнительный разъём для вентилятора, не поддерживает DisplayPort, AVX-512. ASRock в целом очень неплоха, но у неё меньше, чем у других, USB-портов, лимит в 65 Вт «из коробки», однако есть возможность подключения Wi-Fi-модуля с антеннами, трёх дополнительных вентиляторов. У MSI также слабый VRM и только один разъём для вентилятора.
Конфигурации ПК:
- видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC;
- процессор Intel Core i5-12400;
- материнская плата ASUS Prime H610M-K D4/ASRock H610M-HDV/M.2/Gigabyte H610M S2H DDR4/MSI PRO H610M-G DDR4;
- оперативная память DDR4 Crucial Ballistix Sport LTBLS8G4D30AESCK 3000 MHz CL15 2x8 ГБ;
- система охлаждения ID-Cooling SE-224-XT BLACK V2/ID-Cooling IS-60 v2;
- накопитель Crucial MX500 2 TB;
- блок питания Deepcool DQ850-M-V2L;
- корпус Open Stand;
- операционная система Windows 10.