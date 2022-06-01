Правда ли, что бюджетные матплаты на чипсете H610 не «тянут» дорогие процессоры Intel?

В рамках обзора авторы канала i2HARD протестировали четыре варианта недорогих матплат: H610M-K D4, H610M-HDV/M.2, H610M S2H DDR4, H610M-G DDR4. Все четыре сборки были на базе процессора Core i5-12400.

Худшие тайминги - у матплаты Asus Prime H610M-K D4, далее идёт MSI PRO H610M-G DDR4, Gigabyte H610M S2H DDR4. Лучший результат показывает ASRock H610M-HDV/M.2.

В тесте CPU-Z разницы между материнскими платами почти нет. То же самое касается Cinebench R23. В Geekbench худший результат в многопоточном режиме - у матплаты Asus, в Premiere Pro он тоже оказывается хуже остальных (правда, всего на пару процентов).

Отстаёт в играет от остальных плат также Asus Prime H610M-K D4. В Cyberpunk средняя производительность у неё равняется 73 к/с (по сравнению с 76 к/с у ASRock, 76 к/с у Gigabyte и 75 к/с у MSI), в Far Cry 6 - 101 к/с (у ASRock - 102 к/с, у Gigabyte и MSI - 103 к/с). При этом нужно сказать, что в SC: Survivors худшие средние результаты - у ASRock (79 к/с против 80 к/с у Asus и MSI), лучший же - у Gigabyte (81 к/с).

В целом лучшей оказалась материнская плата Gigabyte H610M S2H DDR4, на которой не нужно снимать лимиты работы процессора.