Правда ли, что легендарный Ryzen 7 5800X3D не хуже 7700X и i7-13700K в играх?

В Assetto Cosa Competizione с DX12 и настройками графики Medium средняя производительность с RTX 4090 в 1080p составляла 208 к/с (R7 5800X3D), 181 к/с (R7 7700X) и 177 к/с (Intel Core i7-13700K). В 1440p показатели составили 206 к/с, 179 к/с и 177 к/с соответственно. С видеокартой RTX 3080 в 1080p средняя частота кадров находилась на уровне 194, 169 и 165 к/с соответственно.

Spider-Man: Remastered запускалась с DX12, высоким пресетом, TAA, трассировкой лучей. В среднем в этой игре производительность находилась с RTX 4090 в 1080p на уровне 110 к/с (R7 5800X3D), 123 к/с (R7 7700X) и 128 к/с (i7-13700K), в 1440p - 110 к/с, 121 к/с и 127 к/с. Вместе с видеокартой RTX 3080 в 1080p производительность равнялась 102 к/с, 109 к/с, 113 к/с.

Far Cry 6 шла с пресетом High, DX12, TAA. Средний FPS в этом случае с RTX 4090 в 1080p равнялся 162 к/с, 153 к/с, 161 к/с (R7 5800X3D, R7 7700X и i7-13700K соответственно), в 1440p - 162 к/с, 152 к/с, 160 к/с. С RTX 3080 в среднем в 1080p удалось получить 161 к/с, 150 к/с и 158 к/с соответственно.

В Shadow of the Tomb Raider на самых высоких настройках графики, с RX12, TAA средняя частота кадров с RTX 4090 в разрешении Full HD составляла 261 к/с (R7 5800X3D), 255 к/с (R7 7700X) и 274 к/с (i7-13700K), в 1440p - 244, 246 и 252 к/с соответственно. С видеокартой RTX 3080 эти показатели равнялись 184 к/с, 184 к/с и 185 к/с.

CS:GO шла с DX9, очень высоким пресетом, TFx16, отключенными MSAA/FSAA. С RTX 4090 в 1080p в среднем удалось получить в ней 630 к/с, 827 к/с и 691 к/с (R7 5800X3D, R7 7700X и i7-13700K соответственно), в 1440p - 629, 796 и 688 к/с. С RTX 3080 средняя производительность находилась на уровне 626, 776 и 674 к/с.