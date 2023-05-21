Правда ли, что ноутбук на Windows работает быстрее, чем на Linux, в одних и тех же условиях

Правда ли, что ноутбук на Windows работает быстрее, чем на Linux, в одних и тех же условияхТестирование проводилось на Maibenben m565
Maibenben m565 - это тонкий и лёгких китайский ноутбук. Но с какой операционной системой он станет работать быстрее: Windows или Linux?
На ноутбук Maibenben m565 можно поставить как Windows, так и Linux. Но какая операционная система будет всё же работать быстрее?
Согласно данным 2022 года, Linux занимает 5,25% рынка, а Windows - 75,11%. Причём всего два года назад доля Linux была в два раза меньше.
Maibenben m565 оснащён портами USB-А, USB-C, HDMI 2.0, разъёмом для наушников и др. Первое, что бросается в глаза при разборке этого ноутбука, - это большая батарея на 73 Вт*ч, и производитель обещает автономную работу до 14 часов (по итогам тестирования хватило батареи на 13 часов 3 минуты при максимальной яркости в PCMark 10). Оперативной памяти в ноутбуке - только 8 ГБ. процессор в нём - i5-1135G7. Также ноутбук можно легко открыть одной рукой.
Первым делом ведущий протестировал ноутбук в Blender. И разница между Linux и Windows составляла всего чуть больше минуты в пользу Windows. То есть по факту её почти нет (31:39 с Windows и 32:12 с Linux).
В бесплатной версии Da Vinci не работает на ноутбуке декодирование видео. Если сравнивать бесплатную версию и версию Studio на Windows, то разница в скорости получится почти двукратной. В то же время на Linux программа Da Vinci требует дискретную видеокарту и вообще программа со встроенной графикой не запускается.
В Blackmagic RAW Speed Test разница в скорости между операционными системами была значительной.
Наконец, в Superposition у Windows производительность была выше почти на 14% по сравнению с Linux.
Вывод
С операционной системой Linux вполне можно жить и не испытывать никаких проблем, если вас не ограничивает софт. В любом случае попробовать пользоваться Linux стоит, и тогда вы сможете уже для себя решить, нравится ли вам эта операционная система.