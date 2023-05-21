Правда ли, что ноутбук на Windows работает быстрее, чем на Linux, в одних и тех же условиях

На ноутбук Maibenben m565 можно поставить как Windows, так и Linux. Но какая операционная система будет всё же работать быстрее?

Согласно данным 2022 года, Linux занимает 5,25% рынка, а Windows - 75,11%. Причём всего два года назад доля Linux была в два раза меньше.

Maibenben m565 оснащён портами USB-А, USB-C, HDMI 2.0, разъёмом для наушников и др. Первое, что бросается в глаза при разборке этого ноутбука, - это большая батарея на 73 Вт*ч, и производитель обещает автономную работу до 14 часов (по итогам тестирования хватило батареи на 13 часов 3 минуты при максимальной яркости в PCMark 10). Оперативной памяти в ноутбуке - только 8 ГБ. процессор в нём - i5-1135G7. Также ноутбук можно легко открыть одной рукой.