Правда ли, что процессоры Intel Alder Lake не работают в полную силу в Windows 10

В рамках обзора на канале GECID.com эксперты проверили производительность системы на основе Core i7-12700K, запустив её на Windows 10 и Windows 11. Всего было протестировано 10 игр, среди которых Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Dota 2, Far Cry 6, Forza Horizon 5, God of War, Halo Infinite, Hitman 3, Rainbow Six: Siege, Troy: A Total War Saga.

Замеры некоторых из игр вы можете увидеть ниже. Нужно отметить, что в целом система на Windows 10 показывала результаты хуже, чем на Windows 11. Однако временами эта разница была совсем незначительной: например, в Assassin’s Creed: Valhalla в 1080p на ультра-настройках с DX12 она составила всего 1 к/с - 117 к/с на Windows 10 и 118 к/с на Windows 11 в среднем. Ниже всего частота кадров была в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p с ультра-пресетом и DX12: 70 к/с в среднем на Windows 10 и 68 к/с на Windows 11; выше всего - в Rainbow Six: Siege в 1080p на ультра-настройках с DX11: 452 к/с и 471 к/с в среднем соответственно.