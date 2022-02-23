Правда ли, что процессоры Intel Alder Lake не работают в полную силу в Windows 10

Правда ли, что процессоры Intel Alder Lake не работают в полную силу в Windows 10Проверили на YouTube-канале GECID.com
В рамках обзора на канале GECID.com эксперты проверили производительность системы на основе Core i7-12700K, запустив её на Windows 10 и Windows 11. Всего было протестировано 10 игр, среди которых Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Dota 2, Far Cry 6, Forza Horizon 5, God of War, Halo Infinite, Hitman 3, Rainbow Six: Siege, Troy: A Total War Saga.
Замеры некоторых из игр вы можете увидеть ниже. Нужно отметить, что в целом система на Windows 10 показывала результаты хуже, чем на Windows 11. Однако временами эта разница была совсем незначительной: например, в Assassin’s Creed: Valhalla в 1080p на ультра-настройках с DX12 она составила всего 1 к/с - 117 к/с на Windows 10 и 118 к/с на Windows 11 в среднем. Ниже всего частота кадров была в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p с ультра-пресетом и DX12: 70 к/с в среднем на Windows 10 и 68 к/с на Windows 11; выше всего - в Rainbow Six: Siege в 1080p на ультра-настройках с DX11: 452 к/с и 471 к/с в среднем соответственно.
Если говорить в целом, то в отдельных бенчмарках Windows 11 действительно превосходит, но в среднем этот перевес составляет всего 3 процента. В играх же ситуация гораздо интереснее. Так, в некоторых проектах (Cyberpunk 2077, God of War, Halo Infinite) Windows 10 даёт производительность немного лучше Windows 11. Однако в других вроде Dota 2, Far Cry 6 гораздо комфортнее играть с Windows 11, отмечает ведущий. Новая версия операционной системы Windows действительно в большинстве случаев загружает потоки производительности равномернее, что особенно хорошо влияет на статистику редких и очень редких событий. Последние показатели как раз в среднем и оказываются на 20-30 процентов на Windows 11 выше, чем на Windows 10.
Конфигурация протестированного ПК:
- процессор Intel Core i7-12700K;
- материнская плата ASUS PRIME Z690-A;
- система охлаждения ASUS TUF GAMING LC 240 ARGB;
- оперативная память Kingston FURY Beast 2x16GB DDR5-5200;
- видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC;
- SSD Transcend MTE240S 1TB x2;
- корпус VINGA Pillar White;
- кулер VINGA LED FAN-01 x3;
- блок питания Seasonic PRIME GX-1000 (SSR-1000GD) 1000W.