Правда ли, что процессоры Intel в играх работают быстрее на Windows 10, а не на 11

Тестовый стенд включал материнскую плату Gigabyte Z790M Aorus Elite AX, процессор Intel Core i5−13600KF, видеокарту RTX 3080. Игры запускались на Windows 10 22H2 и Windows 11 23H2, с включенными мелкими ядрами и с отключенными.

Всего участвовали в тесте девять игр. Это CS 2, Dragons Dogma II, Сyberpunk 2077, Escape from Tarkov, Hogwarts Legacy, Spider Man, Mount and Blade II, The Last of Us, Star Wars Jedi Survivor. Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.