Правда ли, что процессоры Intel в играх работают быстрее на Windows 10, а не на 11

Вывод

В среднем с отключенными мелкими ядрами разницы между Windows 10 и Windows 11 не было вообще. При этом активация ядер дала преимущество Win 10 в 6% по сравнению с Win 11 (средний FPS).

Если вам нравится 10-я версия Windows, то с Intel вам необязательно переходить на 11-ю для игр. Если же вас больше привлекает Windows 11, то критических потерь в FPS вы с ней тоже не получите в сравнении с Windows 10.