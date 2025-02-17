Правда ли, что процессоры Intel в играх работают быстрее на Windows 10, а не на 11

Правда ли, что процессоры Intel в играх работают быстрее на Windows 10, а не на 11Особой разницы между ними не оказалось
Тестовый стенд включал материнскую плату Gigabyte Z790M Aorus Elite AX, процессор Intel Core i5−13600KF, видеокарту RTX 3080. Игры запускались на Windows 10 22H2 и Windows 11 23H2, с включенными мелкими ядрами и с отключенными.
Всего участвовали в тесте девять игр. Это CS 2, Dragons Dogma II, Сyberpunk 2077, Escape from Tarkov, Hogwarts Legacy, Spider Man, Mount and Blade II, The Last of Us, Star Wars Jedi Survivor. Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В среднем с отключенными мелкими ядрами разницы между Windows 10 и Windows 11 не было вообще. При этом активация ядер дала преимущество Win 10 в 6% по сравнению с Win 11 (средний FPS).
Если вам нравится 10-я версия Windows, то с Intel вам необязательно переходить на 11-ю для игр. Если же вас больше привлекает Windows 11, то критических потерь в FPS вы с ней тоже не получите в сравнении с Windows 10.