Правда ли, что RX 6800 быстрее новой RX 9060 XT 16 ГБ

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 9800X3D, систему охлаждения Asus Strix LC III 360 mm, матплату Asus TUF B850 Plus, оперативную память 32 ГБ DDR5 6000 МГц CL28, NVMe 4 ТБ Lexar NM790, блок питания Asus TUF 1200 Вт, корпус Asus TUF GT 502.

В Doom The Dark Ages в 2К со средним пресетом около 50 к/с (6800, без FSR) и более 100 к/с (6800, с FSR). На RX 9060 XT игра шла без масштабирования с 60 к/с, а с масштабированием - около 170 к/с.

Indiana Jones запускалась с высоким пресетом и трассировкой на Medium. Частота кадров с 6800 составила всего 30 к/с, а с FSR Balanced - около 50 к/с, с отключенной трассировкой - более 100 к/с. С RX 9060 XT удалось получить при тех же настройках около 45 к/с, 60-70 к/с и 130 к/с соответственно.

Killing Floor 3 тестировалась с высоким пресетом, TSR на 100. С этими параметрами FPS у 6800 находился в районе 35-40 к/с. При включении FSR XeSS частота кадров составила уже около 90 к/с. У 9060 ХТ частота кадров составила 40 к/с и 95-100 к/с соответственно.