Правда ли, что RX 6800 быстрее новой RX 9060 XT 16 ГБ

Правда ли, что RX 6800 быстрее новой RX 9060 XT 16 ГБРазница между ними составила всего 5-10 к/с в среднем
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 9800X3D, систему охлаждения Asus Strix LC III 360 mm, матплату Asus TUF B850 Plus, оперативную память 32 ГБ DDR5 6000 МГц CL28, NVMe 4 ТБ Lexar NM790, блок питания Asus TUF 1200 Вт, корпус Asus TUF GT 502.
В Doom The Dark Ages в 2К со средним пресетом около 50 к/с (6800, без FSR) и более 100 к/с (6800, с FSR). На RX 9060 XT игра шла без масштабирования с 60 к/с, а с масштабированием - около 170 к/с.
Indiana Jones запускалась с высоким пресетом и трассировкой на Medium. Частота кадров с 6800 составила всего 30 к/с, а с FSR Balanced - около 50 к/с, с отключенной трассировкой - более 100 к/с. С RX 9060 XT удалось получить при тех же настройках около 45 к/с, 60-70 к/с и 130 к/с соответственно.
Killing Floor 3 тестировалась с высоким пресетом, TSR на 100. С этими параметрами FPS у 6800 находился в районе 35-40 к/с. При включении FSR XeSS частота кадров составила уже около 90 к/с. У 9060 ХТ частота кадров составила 40 к/с и 95-100 к/с соответственно.
Oblivion Remastered шёл с пресетом Medium и низкой трассировкой скорости светового потока. В результате удаётся получить около 40-50 к/с с 6800. При включении FSR Balanced и отключении генерации кадров частота кадров увеличилась до 60 к/с. С RX 9060 XT производительность равнялась 50-60 и 70-80 к/с соответственно.
В Marvel Rivals на средних настройках графики средний FPS составлял 72 к/с (6800) и 78 к/с (9060 ХТ), в CS 2 с низким пресетом - 615 к/с и 624 к/с соответственно, в Cyberpunk 2077 на высоких настройках без масштабирования - 84 к/с и 86 к/с соответственно.
В 3D Mark Time Spy видеокарта RX 6800 получила 16 876 баллов, тогда как 9060 ХТ - 16 561 балл.
Вывод
Если RX 6800 стоит значительно дешевле 9060 ХТ и вы играете в CS 2 и подобные проекты, то рассматривайте 6800. В целом же соотношение цены и производительности у видеокарт одинаковое, поэтому лучше по возможности покупать новый вариант (9060 ХТ).