Правда ли, что Ryzen 5800X3D быстрее в играх, чем 5900x

Правда ли, что Ryzen 5800X3D быстрее в играх, чем 5900xИх протестировали в 1080p
Игра A Plague Tale Requiem шла с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 94 к/с (5900x) и 118 к/с (5800X3D).
AC Odyssey тестировалась на настройках графики Very High. В среднем в этой игре частота кадров составляла 103 к/с и 136 к/с (с 5900x и 5800X3D соответственно).
Far Cry 6 запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 149 к/с (5900x) и 190 к/с (5800X3D).
В игре God of War удалось с ультра-графикой в среднем получить 136 к/с (5900x) и 142 к/с (5800X3D).
Spiderman Remastered шла на настройках графики Very High, RTX On. Средний FPS в этой игре составлял 82 к/с (5900x) и 92 к/с (5800X3D).
The Witcher 3 тестировалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в игре равнялась 201 к/с (5900x) и 242 к/с (5800X3D).
Игра Doom Eternal запускалась с настройками Nightmare. В среднем в ней удалось получить 234 к/с (5900x) и 255 к/с (5800X3D).
В игре Hogwarts Legacy с пресетом Medium средняя производительность находилась на уровне 163 к/с (5900x) и 199 к/с (5800X3D).
Kingdom Come Deliverance шла на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре был 153 к/с (5900x) и 197 к/с (5800X3D).
Starfield запускалась с графикой Low. Средняя частота кадров в игре равнялась 92 к/с (с 5900x) и 106 к/с (5800X3D).
Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в игре составляла 410 к/с (5900x) и 449 к/с (5800X3D).
RDR 2 тестировалась с High Details. Средний FPS в ней равнялся 121 к/с (5900x) и 137 к/с (5800X3D).
Игра Minecraft запускалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 331 к/с (5900x) и 373 к/с (5800X3D).
В Uncharted с пресетом Medium удалось в среднем получить 192 к/с (5900x) и 210 к/с (5800X3D).
Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 100 к/с и 105 к/с (с 5900x и 5800X3D соответственно).
Cyberpunk 2077 шла с пресетом High, RTX Off. Средний FPS в этой игре находился на уровне 120 к/с (5900x) и 129 к/с (5800X3D).
Mafia Definitive Edition запускалась на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней составляла 152 к/с (5900x) и 165 к/с (5800X3D).
Remnant 2 тестировалась с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 115 к/с и 123 к/с (5900x и 5800X3D соответственно).
Вывод
В целом средний FPS у 5800X3D оказался больше, чем у 5900x, на 14% (164 к/с и 187 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5800X3D/5900x stock speed;
- система охлаждения Silverstone PF360 AIO/Deepcool AG500;
- блок питания Asus Strix B550 Rog Gaming;
- оперативная память 2x16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38;
- видеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900XT 16 ГБ DDR6.