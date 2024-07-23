Правда ли, что Ryzen 5800X3D быстрее в играх, чем 5900x

Игра A Plague Tale Requiem шла с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 94 к/с (5900x) и 118 к/с (5800X3D).

AC Odyssey тестировалась на настройках графики Very High. В среднем в этой игре частота кадров составляла 103 к/с и 136 к/с (с 5900x и 5800X3D соответственно).

Far Cry 6 запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 149 к/с (5900x) и 190 к/с (5800X3D).

В игре God of War удалось с ультра-графикой в среднем получить 136 к/с (5900x) и 142 к/с (5800X3D).

Spiderman Remastered шла на настройках графики Very High, RTX On. Средний FPS в этой игре составлял 82 к/с (5900x) и 92 к/с (5800X3D).

The Witcher 3 тестировалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в игре равнялась 201 к/с (5900x) и 242 к/с (5800X3D).

Игра Doom Eternal запускалась с настройками Nightmare. В среднем в ней удалось получить 234 к/с (5900x) и 255 к/с (5800X3D).

В игре Hogwarts Legacy с пресетом Medium средняя производительность находилась на уровне 163 к/с (5900x) и 199 к/с (5800X3D).

Kingdom Come Deliverance шла на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре был 153 к/с (5900x) и 197 к/с (5800X3D).

Starfield запускалась с графикой Low. Средняя частота кадров в игре равнялась 92 к/с (с 5900x) и 106 к/с (5800X3D).