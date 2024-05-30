Правда ли, что SSD на i5 работает медленнее, чем на i9

Опубликовано 30 мая 2024, 02:15
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Правда ли, что SSD на i5 работает медленнее, чем на i9Что лучше всё-таки брать?
Скорость работы SSD на дешёвых и дорогих процессорах Intel сравнили. Эксперт YouTube-канала proSSD проверил в бенчмарках скорость SSD с процессорами i5−12 400 и i9−13900K.
Для эксперимента ведущий взял SSD Samsung 990 Pro на 4 ТБ. В рабочих программах результаты у накопителя с i5−12 400 и i9−13900K были почти одинаковыми. Однако в ходе теста реальной скорости записи выяснилось, что SSD работал действительно заметно быстрее с i9−13900K. Скорость у него составляла примерно 4,8 ГБ/с, тогда как у i5−12 400 — около 3,7 ГБ/с.
Вывод
Удивительно, но в различных бенчмарках результаты у SSD с i5−12 400 и i9−13900K были примерно одинаковыми, а реальная скорость записи оказалась разной. Сейчас эта разница составляет более 1 ГБ в секунду. Хочется верить, что связано это именно с быстродействием процессоров.
Источник:proSSD
Автор:Валерия Филимонова
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