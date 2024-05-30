Правда ли, что SSD на i5 работает медленнее, чем на i9

Для эксперимента ведущий взял SSD Samsung 990 Pro на 4 ТБ. В рабочих программах результаты у накопителя с i5−12 400 и i9−13900K были почти одинаковыми. Однако в ходе теста реальной скорости записи выяснилось, что SSD работал действительно заметно быстрее с i9−13900K. Скорость у него составляла примерно 4,8 ГБ/с, тогда как у i5−12 400 — около 3,7 ГБ/с.