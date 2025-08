Правда ли, что старая RX 5700 XT быстрее современной RTX 5060

Игра The Last Of Us Part 1 запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 78 к/с (5700 ХТ) и 107 к/с (5060).

Forza Horizon 5 тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность в этой игре равнялась 126 к/с и 166 к/с (с 5700 ХТ и 5060 соответственно).

Cyberpunk 2077 шёл с пресетом Custom. Средний FPS здесь был на уровне 68 к/с (5700 ХТ) и 99 к/с (5060).

В игре Hellblade 2 с графикой Low удалось в среднем получить 54 к/с (5700 ХТ) и 73 к/с (5060).

Вывод

RTX 5060 обгоняла 5700 ХТ в играх в среднем на 34% (98 к/с и 73 к/с соответственно).