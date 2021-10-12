Правда ли, что в недорогих материнских платах искусственно замедляют работу флагманских процессоров Intel

После этого автор протестировал работу процессора Core i7-11700F на трёх B560-платах MSI с различными профилями системы охлаждения и при отключении пределов потребления. Затем он сравнил результаты с производительностью этого же процессора с более дорогой платой ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi с чипсетом Z590.

Тестировалась комплектация в пяти программах и пяти играх. Оказалось, что действительно профили кулеров оказывают значительное влияние на быстродействие плат MSI на базе B560: в целом значения получились у них примерно одинаковые. При этом в приложениях сильно "срезать" производительность способен профиль Boxed Cooler (на 35 процентов) и Tower Air Cooler (на 10-15 процентов). Интересно, что при правильной настройке работы системы охлаждения платы B560 показывают большую производительность, чем Z590.

В играх же влияние настройки пределов потребления видно не настолько сильно. В этом случае снижает быстродействие лишь Boxed Cooler: в среднем на 10 процентов, но в некоторых проектах и на 15.

Главный вывод, к которому пришёл эксперт, - "материнские платы на базе набора логики B560 не создают препятствий для полноценного использования большинства процессоров семейства Rocket Lake". Соответственно, производительность с ними будет такой же, как и с более подходящей платой ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi. Вместе с тем нужно помнить, что для Core i9-11900K потребуются более мощные материнские платы, чем протестированные, а быстродействие недорогих B560-плат в большей степени зависит от настроек энергопотребления процессора.