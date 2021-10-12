Компьютеры
Сегодня в 12:43
2 мин.

Правда ли, что в недорогих материнских платах искусственно замедляют работу флагманских процессоров Intel

На самом деле производительность больше зависит от настроек плат
Редактор 3D News Илья Гавриченков проверил работу дешёвых материнских плат на базе B560 с процессорами Core i9-11900K и Core i7-11700F.
Правда ли, что в недорогих материнских платах искусственно замедляют работу флагманских процессоров Intel

Автор решил узнать, насколько изменится производительность трёх плат на B560 при их работе с Core i9-11900K. Выяснилось, что в этом случае мощности материнских плат заметно не хватает для полноценной работы процессора и они довольно быстро нагреваются где-то до 109,5 градусов. Быстродействие, соответственно, тоже снизилось. В играх же температура VRM достигает максимум 80 градусов, а это значит, что вариант комплектации, в котором будут сочетаться недорогая материнская плата и флагманский процессор, возможен, хоть и нежелателен. Все три устройства в целом показали примерно одинаковые результаты во всех тестах.

Падение производительности на платах B560 эксперт связывает как с "неестественным" сочетанием процессора с видеокартой, так и с пределами PL1 и PL2. Владельцу материнских плат на B560 предлагается настройках BIOS на выбор несколько вариантов системы охлаждения. В зависимости от этого автоматически будут установлены и пределы потребления для процессора. Но, по словам специалиста, надёжнее будет устанавливать пределы PL1 и PL2 самостоятельно через BIOS Advanced CPU Configuration.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

После этого автор протестировал работу процессора Core i7-11700F на трёх B560-платах MSI с различными профилями системы охлаждения и при отключении пределов потребления. Затем он сравнил результаты с производительностью этого же процессора с более дорогой платой ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi с чипсетом Z590.

Тестировалась комплектация в пяти программах и пяти играх. Оказалось, что действительно профили кулеров оказывают значительное влияние на быстродействие плат MSI на базе B560: в целом значения получились у них примерно одинаковые. При этом в приложениях сильно "срезать" производительность способен профиль Boxed Cooler (на 35 процентов) и Tower Air Cooler (на 10-15 процентов). Интересно, что при правильной настройке работы системы охлаждения платы B560 показывают большую производительность, чем Z590.

В играх же влияние настройки пределов потребления видно не настолько сильно. В этом случае снижает быстродействие лишь Boxed Cooler: в среднем на 10 процентов, но в некоторых проектах и на 15.

Главный вывод, к которому пришёл эксперт, - "материнские платы на базе набора логики B560 не создают препятствий для полноценного использования большинства процессоров семейства Rocket Lake". Соответственно, производительность с ними будет такой же, как и с более подходящей платой ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi. Вместе с тем нужно помнить, что для Core i9-11900K потребуются более мощные материнские платы, чем протестированные, а быстродействие недорогих B560-плат в большей степени зависит от настроек энергопотребления процессора.