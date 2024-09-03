Правда ли, что в Windows 11 24H2 Ryzen работают быстрее, чем в Windows 10 и старой версии Windows 11

Правда ли, что в Windows 11 24H2 Ryzen работают быстрее, чем в Windows 10 и старой версии Windows 11На самом деле разницы между ними почти нет
Блогер sirVikman выяснил, какую производительность в современных играют дают Ryzen 5 5700X и Ryzen 7 7700 с RTX 3080 12 ГБ. Для этого он их запустил в 1080p в CS2, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Dragon Dogma 2, TLOU, Spider Man, Witcher 3, Borderlands 3. Из версий Windows тестировались Windows 10 22H2, Windows 11 23H2, 24H2.
С Ryzen 5 5700X разница между разными версиями ОС почти всегда составляла всего 1−3 к/с. То есть была минимальной. В среднем же Windows 11 24H2 давала на 1 к/с больше в играх, чем Windows 10 22H2, и на 2 к/с — чем Windows 11 23H2.
Что касается Ryzen 7 7700, то с этим процессором ситуация была примерно такой же. Только по среднему FPS во всех играх в целом на Windows 11 24H2 результат был на 4% хуже, чем на W10 22H2 и W11 23H2.
Выводы
Скорее всего, проблема в том, что на «пиратской» сборке с Windows 11 24H2 нет обновлений, которые позволяют увеличить производительность в играх. Поэтому и получились такие результаты, с которыми вы можете ознакомиться выше. Соответственно, разницы при запуске игр на разных версиях Windows вы тоже не увидите.