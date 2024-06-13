Правда ли, что видеокарты AMD становятся быстрее спустя 2 года обновления драйверов

Эксперт YouTube-канала протестировал игры, которые были выпущены до запуска продаж серии RX 7900. Для этого он взял видеокарту RX 7900 XT.

The Witcher 3 шла на DX12 и с графикой Ultra+. В разрешении 1080p разница между драйверами 22.12.1 и 24.5.1 по среднему FPS составила около 29%, в 1440p — 23%, в 4К — 21%.

Игра Counter Strike 2 запускалась с DX12, пресетом Max. В 1080p с драйверами 24.5.1 было по средней частоте кадров лучше на 12%, в 1440p — на 23%, в 4К — на 27%.

В игре Forza Horizon 5 с DX12 и настройками графики Max новая версия драйвером обеспечила средний FPS больше на 39% (1080p), 33% (1440p) и 16% (4К).

PUBG: Battlegrounds тестировалась с DX12, пресетом Epic, Lumen Epic. В этой игре разница по среднему FPS была довольно незначительной и с новыми драйверами производительность оказалась хуже. В 1080p эта разница составила 2%, в 1440p — 3%, в 4К — 1%.