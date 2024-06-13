Компьютеры
Опубликовано 13 июня 2024, 02:15
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Правда ли, что видеокарты AMD становятся быстрее спустя 2 года обновления драйверов

Их проверили в 14 играх
В одном из выпусков на YouTube-канале сравнили RX 7900 с драйверами версий 22.12.1 (декабрь 2022-го) и 24.5.1 (май 2024-го). Сильно ли большая между ними будет разница?
Правда ли, что видеокарты AMD становятся быстрее спустя 2 года обновления драйверов
© Ancient Gameplays

Эксперт YouTube-канала протестировал игры, которые были выпущены до запуска продаж серии RX 7900. Для этого он взял видеокарту RX 7900 XT.

The Witcher 3 шла на DX12 и с графикой Ultra+. В разрешении 1080p разница между драйверами 22.12.1 и 24.5.1 по среднему FPS составила около 29%, в 1440p — 23%, в 4К — 21%.

Игра Counter Strike 2 запускалась с DX12, пресетом Max. В 1080p с драйверами 24.5.1 было по средней частоте кадров лучше на 12%, в 1440p — на 23%, в 4К — на 27%.

В игре Forza Horizon 5 с DX12 и настройками графики Max новая версия драйвером обеспечила средний FPS больше на 39% (1080p), 33% (1440p) и 16% (4К).

PUBG: Battlegrounds тестировалась с DX12, пресетом Epic, Lumen Epic. В этой игре разница по среднему FPS была довольно незначительной и с новыми драйверами производительность оказалась хуже. В 1080p эта разница составила 2%, в 1440p — 3%, в 4К — 1%.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ancient Gameplays

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться выше на изображениях.

Выводы

В среднем во всех играх по среднему FPS драйверы 22.12.1 добавили в 1080p 19,5% производительности, в 1440p — 24%, в 4К — 16,6%. Как мы видим, в основном даже старые игры с новыми драйверами стали работать лучше.

Характеристики игрового компьютера:

  • процессор AMD Ryzen 7 7800X3D;
  • система охлаждения Noctua NH-D15S;
  • материнская плата MSI X670E Carbon Wifi;
  • оперативная память 2×16GB — Flare X5 6000MHz CL32 (6000 MHz CL30);
  • SSD (Nvme) 500GB + 2TB + 2TB + 4TB;
  • блок питания Corsair RM750X (White) 750W 80+ Gold;
  • корпус Thermaltake View 51 TG.