Правда ли, что видеокарты Intel Arc работают медленнее в паре с процессорами AMD

В Dying Light 2 с высокой графикой средняя частота кадров в 1080p составляла 46 к/с (i5−12400F), 45 к/с (Ryzen 5700X) и 44 к/с (Ryzen 7700).

Remnant II шла с низким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 29 к/с во всех случаях.

Игра The Witcher 3 запускалась с высокой графикой. В среднем производительность в ней равнялась 53 к/с с i5−12400F и Ryzen 5700X и 52 к/с с Ryzen 7700.

Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров составляла при этом 49 к/с с Ryzen 7700 и Ryzen 7700 и 50 к/с с Ryzen 5700X.

В игре Starfield с низким качеством графики средняя производительность находилась на уровне 28 к/с (с Ryzen 7700 и Ryzen 5700X) и 27 к/с (с Ryzen 7700).