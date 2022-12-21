Правда ли, что видеокарты Intel — это полный провал в сравнении с AMD и NVIDIA: тест в играх

Правда ли, что видеокарты Intel — это полный провал в сравнении с AMD и NVIDIA: тест в играхМожет ли Arc A780 в играх составить конкуренцию другим видеокартам?
Видеокарта Intel Arc A780 показала себя лучше других моделей AMD и NVIDIA. В рамках тестирования на YouTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, насколько большая разница в современных играх будет между видеокартами Arc A780 и RX 6750 XT и RTX 3070.
Фото: TheSpyHood
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood специалисты протестировали в играх три компьютерные сборки: с видеокартами Arc A780 16 ГБ (Intel), RX 6750 XT 12 ГБ (AMD) и RTX 3070 8 ГБ (NVIDIA). Запускались все игры в 1440p и 4К на ультра-настройках графики.
Call of Duty Vanguard шла в 1440p со средней частотой кадров 170 к/с (Arc A780), 164 к/с (RX 6750 XT) и 169 к/с (RTX 3070). В 4К замеры равнялись 93 к/с, 89 к/с и 93 к/с соответственно.
Игра God of War запускалась в 1440p с 79 к/с, 77 к/с и 79 к/с (Arc A780, RX 6750 XT, RTX 3070 соответственно) в среднем. В 4К средняя производительность составила 52 к/с, 51 к/с и 51 к/с.
В Forza Horizon 5 в разрешении 1440p удалось в среднем получить 90 к/с (Arc A780), 94 к/с (RX 6750 XT) и 88 к/с (RTX 3070), в разрешении 4К - 61, 67 и 62 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в 1440p со средним FPS в районе 107 к/с (с Arc A780), 102 к/с (RX 6750 XT) и 104 к/с (RTX 3070). В 4К значения средней производительности находились на уровне 71 к/с (Arc A780), 68 к/с (RX 6750 XT) и 71 к/с (RTX 3070).
В Battlefield 2042 в разрешении 1440p средняя производительность составляла 80 к/с, 81 к/с и 78 к/с (Arc A780, RX 6750 XT и RTX 3070), а в 4К - 53 к/с, 52 к/с и 52 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась в 1440p со средним FPS 81 к/с (Arc A780), 86 к/с (RX 6750 XT) и 79 к/с (RTX 3070). В 4К эти показатели находились на уровне 58 к/с, 54 к/с и 53 к/с соответственно.
В Village Resident Evil в 1440p средняя производительность равнялась 156 к/с, 149 к/с и 155 к/с (Arc A780, RX 6750 XT, RTX 3070), в 4К - 81, 79 и 81 к/с соответственно.
Days Gone шла в разрешении 1440p со 139 к/с (Arc A780), 138 к/с (RX 6750 XT) и 135 к/с (RTX 3070) в среднем. В 4К удалось получить в этом случае 83 к/с, 83 к/с и 80 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption 2 средняя частота кадров в 1440p равнялась с Arc A780 - 98 к/с, с RX 6750 XT - 94 к/с, с RTX 3070 - 97 к/с. В 4К средняя производительность составила 70, 69 и 70 к/с.
По части энергопотребления лучше остальных оказалась сборка с RTX 3070 (439 Вт). Далее идёт Arc A780 (441 Вт) и RX 6750 XT (467 Вт).
Вывод
В целом Arc A780 составила очень достойную конкуренцию RTX 3070 и RX 6750 XT. Средняя частота кадров во всех девяти играх у неё была в 1440p - на 2 % больше, чем у RX 6750 XT или у RTX 3070 (111 к/с и 109 к/с); в 4К разница равнялась 1 % (69 к/с и 68 к/с).
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта Intel ARC A780 16GB/AMD Radeon RX 6750 XT 12GB/NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.