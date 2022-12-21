Правда ли, что видеокарты Intel — это полный провал в сравнении с AMD и NVIDIA: тест в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood специалисты протестировали в играх три компьютерные сборки: с видеокартами Arc A780 16 ГБ (Intel), RX 6750 XT 12 ГБ (AMD) и RTX 3070 8 ГБ (NVIDIA). Запускались все игры в 1440p и 4К на ультра-настройках графики.

Call of Duty Vanguard шла в 1440p со средней частотой кадров 170 к/с (Arc A780), 164 к/с (RX 6750 XT) и 169 к/с (RTX 3070). В 4К замеры равнялись 93 к/с, 89 к/с и 93 к/с соответственно.

Игра God of War запускалась в 1440p с 79 к/с, 77 к/с и 79 к/с (Arc A780, RX 6750 XT, RTX 3070 соответственно) в среднем. В 4К средняя производительность составила 52 к/с, 51 к/с и 51 к/с.

В Forza Horizon 5 в разрешении 1440p удалось в среднем получить 90 к/с (Arc A780), 94 к/с (RX 6750 XT) и 88 к/с (RTX 3070), в разрешении 4К - 61, 67 и 62 к/с.

Horizon Zero Dawn шла в 1440p со средним FPS в районе 107 к/с (с Arc A780), 102 к/с (RX 6750 XT) и 104 к/с (RTX 3070). В 4К значения средней производительности находились на уровне 71 к/с (Arc A780), 68 к/с (RX 6750 XT) и 71 к/с (RTX 3070).

В Battlefield 2042 в разрешении 1440p средняя производительность составляла 80 к/с, 81 к/с и 78 к/с (Arc A780, RX 6750 XT и RTX 3070), а в 4К - 53 к/с, 52 к/с и 52 к/с.