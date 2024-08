Правда ли, что Windows 10 быстрее, чем Windows 11, в играх

На Windows 10 и 11 тестировали 13 современных игр. Единственное изменение, которое было внесено в Windows 11, — отключение функции Memory intergrity. Дело в том, что эта функция может значительно снизить производительность в некоторых играх (см. изображения ниже).

Для проведения тестирования использовались два твердотельных накопителя Carder PCIe 4.0. Это позволило легко и плавно переключаться между системами.

Среди протестированных игр были Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Assetto Corsa Competizione, Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale: Requiem, Counter-Strike 2, Starfield, Horizon Forbidden West, Hitman 3, Watch Dogs: Legion. Они запускались в 1080p и с RTX 4090.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на изображениях.