Лучшие конфигурации компьютеров по ценам на март 2022 г.

Из-за нынешней ситуации с ценами сейчас приобретать новый компьютер может оказаться дороже, чем обычно. Тем не менее выход есть. Специалист портала 3DNews предложил три варианта сборки с ценами на март 2022 года: для игры хоть в какие-то проекты; для запуска старых игр на максимальных настройках, а новых - на средних и минимальных; для запуска новых игр на высоких и максимальных настройках.

Если вам нужен компьютер, чтобы запускать хоть какие-то игры, то специалист предлагает рассмотреть следующий вариант. Для этой сборки понадобится процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200GE, материнская плата AMD B450, оперативная память 16 ГБ DDR4-3000/3200, блок питания FSP ATX-400PNR-I, 400 Вт. Стоить со всеми комплектующими компьютер будет 72 тысячи рублей.