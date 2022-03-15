Лучшие конфигурации компьютеров по ценам на март 2022 г.О них рассказали на портале 3DNews
Из-за нынешней ситуации с ценами сейчас приобретать новый компьютер может оказаться дороже, чем обычно. Тем не менее выход есть. Специалист портала 3DNews предложил три варианта сборки с ценами на март 2022 года: для игры хоть в какие-то проекты; для запуска старых игр на максимальных настройках, а новых - на средних и минимальных; для запуска новых игр на высоких и максимальных настройках.
Если вам нужен компьютер, чтобы запускать хоть какие-то игры, то специалист предлагает рассмотреть следующий вариант. Для этой сборки понадобится процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200GE, материнская плата AMD B450, оперативная память 16 ГБ DDR4-3000/3200, блок питания FSP ATX-400PNR-I, 400 Вт. Стоить со всеми комплектующими компьютер будет 72 тысячи рублей.
Сборка №2 предназначена для игры в старые проекты с максимальным пресетом, а в новые - на средних либо низких настройках. Она включает в себя процессор AMD Ryzen 3 1200, материнскую плату AMD B450, оперативную память 16 ГБ DDR4-3000/3200, видеокарту GeForce RTX 1650, блок питания FSP ATX-400PNR-I, 400 Вт. Цена в целом составит 105,5 тысяч рублей.
Наконец, третий вариант представлен процессором AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400F, материнской платой AMD B450 или Intel B560 Express, оперативной памятью 16 ГБ DDR4-3000/3200, видеокартой GeForce RTX 3050, блоком питания Cougar VTE X2 600, 600 Вт. Стоимость всего комплекта будет составлять с Intel - 189 тысяч рублей, с AMD - 182 тысячи рублей.