Прирост в играх после перехода с 12400F на 14600KF измерили

RDR 2 шла с графикой Medium. Средняя частота кадров в этой игре была на уровне 140 к/с (12400F) и 168 к/с (14600К).

Stalker 2 тестировалась с пресетом Low. В среднем здесь удалось получить 72 к/с (12400F) и 94 к/с (14600К).

В игре Silent Hill 2 с низким пресетом средняя производительность составляла 134 к/с (12400F) и 137 к/с (14600К).

Starfield запускалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 91 к/с (12400F) и 120 к/с (14600К).

Игра Oblivion Remastered тестировалась с пресетом Low и средней частотой кадров на уровне 106 к/с (12400F) и 154 к/с (14600К).

The Witcher 3 шла с графикой Medium. Средняя частота кадров здесь составляла 187 к/с (12400F) и 247 к/с (14600К).

Final Fantasy Rebirth запускалась на настройках графики Medium. Средний FPS в ней равнялся 109 к/с (12400F) и 117 к/с (14600К).

Kingdom Come Deliverance шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 157 к/с (12400F) и 215 к/с (14600К).

Last of Us II тестировалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в игре составляла 126 к/с (12400F) и 156 к/с (14600К).

Вывод

Разница между 12400F и 14600К составляла во всех играх в целом 35% (141 к/с и 190 к/с соответственно).