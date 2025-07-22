Прирост в играх после перехода с 12400F на 14600KF измерили

Прирост в играх после перехода с 12400F на 14600KF измерилиИ он составил 35%
Тестовый стенд включал процессоры i5-14600k stock speed (power limits removed) и i5-12400f stock speed, систему охлаждения Nzxt kraken 360 aio, матплату Asus prime z790a wifi ddr5 RAM, оперативную память 2x16gb ddr5 6000mhz 36 36 36 76 gskill s5, видеокарту Sapphire pure rx 7900gre 16gb ddr6 triple fans.
Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней составила 175 к/с (i5-12400F) и 182 к/с (i5-14600K).
A Plaque Tale Requiem тестировалась с графикой Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 143 к/с (i5-12400F) и 143 к/с (i5-14600K).
AC Mirage шла с низким пресетом. В среднем удалось здесь получить 200 к/с (12400F) и 221 к/с (14600K).
COD Warzone запускалась на настройках графики Balanced. Средний FPS в ней составлял 135 к/с (12400F) и 222 к/с (14600К).
В CS 2 с графикой Medium средняя частота кадров находилась в районе 260 к/с (12400F) и 430 к/с (14600К).
Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 177 к/с (12400F) и 241 к/с (14600К).
Игра Spiderman Remastered запускалась с настройками графики Medium. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 86 к/с (12400F) и 107 к/с (14600К).
Shadow of the Tomb Raider тестировалась со средним пресетом. В этой игре средний FPS равнялся 232 к/с (12400F) и 272 к/с (14600К).
RDR 2 шла с графикой Medium. Средняя частота кадров в этой игре была на уровне 140 к/с (12400F) и 168 к/с (14600К).
Stalker 2 тестировалась с пресетом Low. В среднем здесь удалось получить 72 к/с (12400F) и 94 к/с (14600К).
В игре Silent Hill 2 с низким пресетом средняя производительность составляла 134 к/с (12400F) и 137 к/с (14600К).
Starfield запускалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 91 к/с (12400F) и 120 к/с (14600К).
Игра Oblivion Remastered тестировалась с пресетом Low и средней частотой кадров на уровне 106 к/с (12400F) и 154 к/с (14600К).
The Witcher 3 шла с графикой Medium. Средняя частота кадров здесь составляла 187 к/с (12400F) и 247 к/с (14600К).
Final Fantasy Rebirth запускалась на настройках графики Medium. Средний FPS в ней равнялся 109 к/с (12400F) и 117 к/с (14600К).
Kingdom Come Deliverance шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 157 к/с (12400F) и 215 к/с (14600К).
Last of Us II тестировалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в игре составляла 126 к/с (12400F) и 156 к/с (14600К).
Вывод
Разница между 12400F и 14600К составляла во всех играх в целом 35% (141 к/с и 190 к/с соответственно).