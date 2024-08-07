Прирост за два поколения: RTX 2060 сравнили с RTX 4060 в играх в 2024 г.Смело переходите на более новую версию
A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 42 к/с (RTX 2060) и 55 к/с (RTX 4060).
Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-графикой, RT Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 53 к/с и 71 к/с (с RTX 2060 и 4060 соответственно).
Days Gone тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре равнялась 82 к/с (RTX 2060) и 107 к/с (RTX 4060).
Doom Eternal запускалась на ультра-настройках. В среднем в ней FPS составил 136 к/с (RTX 2060) и 204 к/с (RTX 4060).
Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с (с RTX 2060) и 126 к/с (с RTX 4060).
В Hogwarts Legacy на высоких настройках графики в среднем удалось получить 61 к/с и 124 к/с (с RTX 2060 и RTX 4060 соответственно).
GTA 5 запускалась с Ultra Details, 4X AA. В среднем производительность в ней равнялась 63 к/с (RTX 2060) и 78 к/с (RTX 4060).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.
Вывод
Разница во всех играх в целом в 1080p по среднему FPS составила 43% (83 к/с у RTX 2060 и 119 к/с у RTX 4060).
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 5900X;
- система охлаждения Deepcool AG620;
- материнская плата Asus ROG Strix B550;
- оперативная память 2×16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38;
- видеокарта Asus Dual RTX 2060 6 ГБ DDR6 dual fans/Gigabyte Gaming OC RTX 4060 8 ГБ triple fans.