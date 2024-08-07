Прирост за два поколения: RTX 2060 сравнили с RTX 4060 в играх в 2024 г.

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 42 к/с (RTX 2060) и 55 к/с (RTX 4060).

Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-графикой, RT Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 53 к/с и 71 к/с (с RTX 2060 и 4060 соответственно).

Days Gone тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре равнялась 82 к/с (RTX 2060) и 107 к/с (RTX 4060).

Doom Eternal запускалась на ультра-настройках. В среднем в ней FPS составил 136 к/с (RTX 2060) и 204 к/с (RTX 4060).

Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с (с RTX 2060) и 126 к/с (с RTX 4060).

В Hogwarts Legacy на высоких настройках графики в среднем удалось получить 61 к/с и 124 к/с (с RTX 2060 и RTX 4060 соответственно).

GTA 5 запускалась с Ultra Details, 4X AA. В среднем производительность в ней равнялась 63 к/с (RTX 2060) и 78 к/с (RTX 4060).