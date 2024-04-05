Процессор Core Ultra 7 в ноутбуках смог работать лишь вполсилы из-за критического нагрева

Одна из моделей процессоров Intel Meteor Lake — это Core Ultra 7 155H. Это ноутбучный процессор, а тестировал его эксперт на Asus Zenbook. Причём система охлаждения у него, как оказалось в процессе разборки, очень маленькая.

Время работы от аккумулятора при просмотре видео в Интернете — 9 часов. И это при яркости в 70%.

Система охлаждения у Asus Zenbook даже при 45 градусах уже не справляется с нагревом. Поэтому ведущий решил установить дополнительное охлаждение. После этого в PC Mark Core Ultra 7 155H удалось немного обойти R7 7840HS.

В играх же ожидать от ноутбука ничего хорошего из-за слабой системы охлаждения не стоит. Примеры результатов тестирования — ниже.