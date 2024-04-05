Процессор Core Ultra 7 в ноутбуках смог работать лишь вполсилы из-за критического нагрева

Процессор Core Ultra 7 в ноутбуках смог работать лишь вполсилы из-за критического нагреваВот что показали результаты тестирования
Одна из моделей процессоров Intel Meteor Lake — это Core Ultra 7 155H. Это ноутбучный процессор, а тестировал его эксперт на Asus Zenbook. Причём система охлаждения у него, как оказалось в процессе разборки, очень маленькая.
Время работы от аккумулятора при просмотре видео в Интернете — 9 часов. И это при яркости в 70%.
Система охлаждения у Asus Zenbook даже при 45 градусах уже не справляется с нагревом. Поэтому ведущий решил установить дополнительное охлаждение. После этого в PC Mark Core Ultra 7 155H удалось немного обойти R7 7840HS.
В играх же ожидать от ноутбука ничего хорошего из-за слабой системы охлаждения не стоит. Примеры результатов тестирования — ниже.
Вывод
Процессор Core Ultra 7 155H не оправдал ожидания. Конечно, определённую роль играет и ноутбук, но всё равно процессор греется настолько сильно, что работает всё лишь на половину всей мощности.