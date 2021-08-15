Процессоры AMD с мощной встроенной графикой проверили на современных играх и программах

Первый тест, который провёл Сергей, касался графики игр. Оперативная память для всех процессоров, кроме 3400G, составляла 3600 МГц. Для оставшегося - 3533 МГц. Во всех играх установленное разрешение было Full HD. На стандартных настройках (которые в игре были установлены автоматически) результат, по словам блогера, оказался вполне удовлетворительным. И при этом процессор 4650G не отстаёт от 5600G.

На низких настройках заметно слабее только 3400G из всех. Остальные - примерно одинаково.

На высоких и средних настройках графика в The Riftbreaker растёт в зависимости от модели и её цены. Лучшие результаты показал 5700G, худшие - 3400G.

Далее ведущий перешёл к компьютерным программам. При работе в Blender 2.93.2 особых неудобств не почувствовал. При этом график показывает, что 3400G значительно отстаёт от других из-за частоты.

В Adobe Premiere также хуже всего ведёт себя 3400G. Общее время отрисовки тоже ниже на этом процессоре.

При вращении модели в полутоне без каркаса в "Компас 3D" результаты увеличиваются в соответствии с номером версии процессора. Заметно отстаёт первая модель. То же самое и по общей оценки работы в этой программе. А при оценке центрального процессора выделяются 5600G и 5700G.