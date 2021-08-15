Процессоры AMD с мощной встроенной графикой проверили на современных играх и программах

Процессоры AMD с мощной встроенной графикой проверили на современных играх и программахВидеоблогер протестировал 3400G, 4650G, 5600G, 5600X, 5700G, 5800X
Первый тест, который провёл Сергей, касался графики игр. Оперативная память для всех процессоров, кроме 3400G, составляла 3600 МГц. Для оставшегося - 3533 МГц. Во всех играх установленное разрешение было Full HD. На стандартных настройках (которые в игре были установлены автоматически) результат, по словам блогера, оказался вполне удовлетворительным. И при этом процессор 4650G не отстаёт от 5600G.
На низких настройках заметно слабее только 3400G из всех. Остальные - примерно одинаково.
На высоких и средних настройках графика в The Riftbreaker растёт в зависимости от модели и её цены. Лучшие результаты показал 5700G, худшие - 3400G.
Далее ведущий перешёл к компьютерным программам. При работе в Blender 2.93.2 особых неудобств не почувствовал. При этом график показывает, что 3400G значительно отстаёт от других из-за частоты.
В Adobe Premiere также хуже всего ведёт себя 3400G. Общее время отрисовки тоже ниже на этом процессоре.
При вращении модели в полутоне без каркаса в "Компас 3D" результаты увеличиваются в соответствии с номером версии процессора. Заметно отстаёт первая модель. То же самое и по общей оценки работы в этой программе. А при оценке центрального процессора выделяются 5600G и 5700G.
В конце Сергей сравнил работу процессоров 5600X, 5600G, 5800X и 5700G, то есть моделей с встроенной графикой и без. На высоких настройках и при разрешении Full HD в Cyberpunk 2077 явно видно отставание: 5600X быстрее 5700G. Отстают процессоры класса G и в игре Watch Dogs Legion.
А вот при работе в программе Cinebench R23 энергопотребление процессоров 5600G и 5700G значительно увеличивается. При рендеринге (отрисовке) в 3ds Max процессоры X опережают процессоры G.
Ведущий в целом заключил, что покупать процессор со встроенной графикой (модели G) не стоит: разница между ним и процессором без "встройки" незначительная.