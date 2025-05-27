Процессоры для ПК среднего класса Ryzen 7 7700 и i5-14600KF сравнили

В игре Alan Wake II в 1080р с пресетом Ultra и DLSS "ультрапроизводительность" удалось в среднем получить с 14600KF на 20% больше FPS, чем с 7700. В QHD с ультра-графикой результат одинаковый, а при включении DLSS снова Intel оказывается лучше примерно на 20 к/с.

Black Myth Wukong тестировалась в 1080р с рендером на 33%, графикой Ultra, DLSS на максимальной производительности. Вновь здесь паритет. В 1440р с ультра-пресетом ситуация не меняется, как и с рендером в 65%.

CS 2 запускали в 1080р с низкими настройками графики. В среднем Ryzen здесь обгоняет Intel на 5%. В QHD с теми же настройками быстрее уже на 5% оказывается 14600KF. При переходе на высокий пресет ситуация схожая.

Dota 2 шла в 1080р с высокой графикой. В FHD Intel оказался на 3,5% быстрее, чем AMD, а в QHD - наоборот.

Вывод

С точки зрения игровой производительности Intel лучше: он почти во всех играх обгонял Ryzen 7 7700. Однако в реальных условиях при использовании с видеокартами уровня 4070S или 5070 прирост будет совсем небольшим.

Для работы сейчас 14600KF точно подойдёт больше, а вот для игр сам ведущий больше предпочитает Ryzen. В том числе и потому, что он с лёгкостью апгрейдится.