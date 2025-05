Процессоры для ПК среднего класса Ryzen 7 7700 и i5-14600KF сравнили

i5-14600KF в целом лучше себя показывает в рабочих задачах, в мультипотоке. Однако апгрейда почти нет и нужна мощная система охлаждения. Что касается Ryzen 7 7700, то он хуже подходит для работы, но легко апгрейдится, лучше в однопотоке.

Тестовый стенд включал RTX 5070, кулер ID-Cooling Frozn A610 ARGB, оперативную память 32 ГБ 6000 МГц ADATA XPG Lancer Blade Black.

Cyberpunk 2077 шёл в 1080р с ультра-пресетом, DLSS на ультрапроизводительности. В этом случае Intel обогнал AMD на 5-7% по средней частоте кадров. При переходе в 1440р с ультра-графикой, DLSS Off, RTX Off производительность стала почти одинаковой. То же самое касается ситуации с DLSS Quality. Если в QHD поставить ультра-пресето, DLSS On, RTX On, то вновь будет схожий результат.

Игра Kingdom Come: Deliverance II запускалась в 1080р с ультра-графикой, DLSS на максимальной производительности. Оба процессора в итоге дают схожий FPS. В 1440р с пресетом Ultra, DLSS Off, RTX Off 7700 опережает 14600KF на 7% в среднем. При включении DLSS Quality ничего не меняется: вновь разница 7%.