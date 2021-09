Процессоры Intel Core i5 первого и последнего поколений сравнили в современных играх

В новом выпуске авторы канала сравнили модели процессоров i5 750 и i5 11600K. Для проведения тестов запускались игры Project Cars, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator, Call of Duty : Warzone, Days Gone, CYBERPUNK 2077, Hitman 3, The Witcher 3.

В среднем по производительности и по быстродействию в очень редких событиях ожидаемо высокие результаты по сравнению с i5 750 показал процессор i5 11600K.

В Project Cars у i5 750 среднее число кадров в секунду составило 75, а у i5 11600K - 139. В то же время в крайне редких событиях производительность опускалась у первой модели до 39 к/с, у второй - только до 54 к/с.

При игре в Red Dead Redemption 2 значения быстродействия у процессоров в среднем составили 40 к/с (i5 750) и 134 к/с (i5 11600K). В очень редких событиях - 15 к/с и 76 к/с соответственно.

А вот в Microsoft Flight Simulator разница между процессорами в очень редких событиях составила всего 2 к/с: 3 к/с у i5 750 и 5 к/с у i5 11600K. В то же время средние показатели отличались сильнее: 25 к/с и 72 к/с соответственно.

Хуже всего значение в крайне редких событиях у i5 750 оказалось в Call of Duty: Warzone: оно опустилось до 0 к/с (у i5 11600K - до 61 к/с). Средняя производительность была в игре такой: 45 к/с у процессора первого поколения, 147 к/с - у последнего.