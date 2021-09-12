Процессоры Intel Core i5 первого и последнего поколений сравнили в современных играх

Процессоры Intel Core i5 первого и последнего поколений сравнили в современных играхРазница в производительности оказалась довольно значительной
В новом выпуске авторы канала сравнили модели процессоров i5 750 и i5 11600K. Для проведения тестов запускались игры Project Cars, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator, Call of Duty : Warzone, Days Gone, CYBERPUNK 2077, Hitman 3, The Witcher 3.
В среднем по производительности и по быстродействию в очень редких событиях ожидаемо высокие результаты по сравнению с i5 750 показал процессор i5 11600K.
В Project Cars у i5 750 среднее число кадров в секунду составило 75, а у i5 11600K - 139. В то же время в крайне редких событиях производительность опускалась у первой модели до 39 к/с, у второй - только до 54 к/с.
При игре в Red Dead Redemption 2 значения быстродействия у процессоров в среднем составили 40 к/с (i5 750) и 134 к/с (i5 11600K). В очень редких событиях - 15 к/с и 76 к/с соответственно.
А вот в Microsoft Flight Simulator разница между процессорами в очень редких событиях составила всего 2 к/с: 3 к/с у i5 750 и 5 к/с у i5 11600K. В то же время средние показатели отличались сильнее: 25 к/с и 72 к/с соответственно.
Хуже всего значение в крайне редких событиях у i5 750 оказалось в Call of Duty: Warzone: оно опустилось до 0 к/с (у i5 11600K - до 61 к/с). Средняя производительность была в игре такой: 45 к/с у процессора первого поколения, 147 к/с - у последнего.
В Days Gone хорошие средние результаты показал новейший процессор Intel: 163 к/с (у i5 750 было 71 к/с). При этом в очень редких событиях старая модель опередила новую: 21 к/с против 13 к/с у i5 11600K.
CYBERPUNK 2077 лучше запустился с i5 11600K с результатом 124 к/с в среднем и 74 к/с в очень редких событиях. В то же время у i5 750 показатели были 38 к/с и 15 к/с соответственно.
В Hitman 3 тоже по всем параметрам лидировала новая модель i5 11600K: среднее значение - 132 к/с, крайне редкие события - 68 к/с. У старого процессора производительность составляла 59 к/с и 20 к/с соответственно.
Лучшие средние результаты из всех игр i5 11600K показал в The Witcher 3: 185 к/с против 67 к/с у i5 750. В очень редких событиях у старой версии процессора снизилась частота кадров до 1 к/с, а у новейшей - до 50 к/с.
Комплектация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro, процессор Intel i5 750 OC 3.8ГГц с материнской платой ASRock H55 Pro, оперативной памятью 16ГБ RAM DDR3 2133МГц/процессор Core i5 11600K Stock с материнской платой ASUS ROG Z590 Maximus XIII Hero, оперативной памятью 32ГБ RAM DDR4 3600МГц, кулер для процессора Zalman CNPS10X Performa, видеокарта GeForce RTX 3080 10ГБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.