Процессоры Intel стали быстрее в играх на жалкие 10% за период с 2015 по 2021 год

В середине 2015 года, сообщает автор, компания Broadwell выпустила техпроцесс 14 нм. При этом всего лишь через два месяца после начала производства процессоров Core i7-5775C и Core i5-5675C компания перестала их выпускать. Причина - переход Intel на процессоры 6-го поколения Skylake-S: вышли 14-нм Core i7, i5, i3, Pentium и Celeron.

Также в 2015 году процессор Core i7-5775C имел лучшую производительность, чем AMD, в играх. Иногда он превосходил устройства конкурента на 60 процентов. Стоил он также дороже: минимум раза в три (366 долларов, или 26,5 тысяч рублей).

Далее Стивен Уолтон перешёл к тестированию процессоров Intel, выпущенных с 2015 по 2021 год, в девяти играх. Производительность измерялась в сочетании с видеокартой RX 6900 XT. При этом сравнивались процессоры в одинаковых условиях: у более современных моделей отключали "лишние" ядра и снижали тактовую частоту до уровня Core i7-5775C.