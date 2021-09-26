Процессоры Intel стали быстрее в играх на жалкие 10% за период с 2015 по 2021 год

Процессоры Intel стали быстрее в играх на жалкие 10% за период с 2015 по 2021 годВот и весь прирост новых архитектур, если сравнить одинаковое количество ядер на одинаковой частоте
В середине 2015 года, сообщает автор, компания Broadwell выпустила техпроцесс 14 нм. При этом всего лишь через два месяца после начала производства процессоров Core i7-5775C и Core i5-5675C компания перестала их выпускать. Причина - переход Intel на процессоры 6-го поколения Skylake-S: вышли 14-нм Core i7, i5, i3, Pentium и Celeron.
Также в 2015 году процессор Core i7-5775C имел лучшую производительность, чем AMD, в играх. Иногда он превосходил устройства конкурента на 60 процентов. Стоил он также дороже: минимум раза в три (366 долларов, или 26,5 тысяч рублей).
Далее Стивен Уолтон перешёл к тестированию процессоров Intel, выпущенных с 2015 по 2021 год, в девяти играх. Производительность измерялась в сочетании с видеокартой RX 6900 XT. При этом сравнивались процессоры в одинаковых условиях: у более современных моделей отключали "лишние" ядра и снижали тактовую частоту до уровня Core i7-5775C.
Результаты сравнения максимального и среднего быстродействия показывают, что разница между процессорами нового поколения и более ранними в целом незначительна. Хотя прошло при этом шесть лет.
Таким образом, вместо того чтобы перейти на более тонкий техпроцесс Intel долгое время просто незначительно преобразовывал техпроцесс 14, называя его "14 нм+" и "14 нм++". Правда, замечает автор, впечатляет то, сколько компания смогла "выжать" из этого техпроцесса. Конечно, между Core i7 5-го поколения и Core i9 10-го разница есть, но не такая большая, какой могла бы быть.
В 2015 году казалось невероятным предположение, что процессоры AMD будут через какое-то время доминировать над Intel и что быстродействие процессоров Intel повысится всего на 10 процентов при том же числе ядер и той же тактовой частоте. В то же время если сравнить видеокарты, то современная модель 6900 XT стала быстрее GeForce GTX 980 Ti почти в три раза.