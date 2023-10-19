Процессоры с мощной встроенной графикой Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G сравнили в современных играх

Игра Fortnite Chapter 4 запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней можно получить 69 к/с (4600G) и 75 к/с (5700G), максимум - 77 к/с и 89 к/с соответственно, минимум - 57 к/с и 60 к/с соответственно.

GTA 5 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 49 к/с и 51 к/с (с 4600G и 5700G соответственно), максимальный - 62 к/с и 64 к/с, минимальный - 36 к/с и 38 к/с.

Rainbow SIx Siege шла с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 94 к/с (с 4600G) и 104 к/с (с 5700G), максимальная - 117 к/с и 130 к/с, минимальная - 79 к/с и 88 к/с.

В Rust на средних настройках удалось получить 21 к/с и 23 к/с в среднем (с 4600G и 5700G соответственно). Максимальный FPS был равен 24 к/с и 26 к/с соответственно, минимальный - 20 к/с и 17 к/с.

Valheim тестировалась с низким пресетом. Средняя производительность составила в ней 23 к/с с 4600G и 26 к/с с 5700G. Максимум вы можете рассчитывать на 25 к/с и 29 к/с соответственно, минимальный FPS равнялся 21 к/с и 20 к/с.