Компьютеры
20:48, 19 октября 2023
3 мин.

Процессоры с мощной встроенной графикой Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G сравнили в современных играх

Кто лучше в 1080p?

На YouTube-канале Hardware Tested протестировали игровую производительность AMD Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G.

Игра Fortnite Chapter 4 запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней можно получить 69 к/с (4600G) и 75 к/с (5700G), максимум - 77 к/с и 89 к/с соответственно, минимум - 57 к/с и 60 к/с соответственно.

GTA 5 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 49 к/с и 51 к/с (с 4600G и 5700G соответственно), максимальный - 62 к/с и 64 к/с, минимальный - 36 к/с и 38 к/с.

Rainbow SIx Siege шла с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 94 к/с (с 4600G) и 104 к/с (с 5700G), максимальная - 117 к/с и 130 к/с, минимальная - 79 к/с и 88 к/с.

В Rust на средних настройках удалось получить 21 к/с и 23 к/с в среднем (с 4600G и 5700G соответственно). Максимальный FPS был равен 24 к/с и 26 к/с соответственно, минимальный - 20 к/с и 17 к/с.

Valheim тестировалась с низким пресетом. Средняя производительность составила в ней 23 к/с с 4600G и 26 к/с с 5700G. Максимум вы можете рассчитывать на 25 к/с и 29 к/с соответственно, минимальный FPS равнялся 21 к/с и 20 к/с.

Процессоры с мощной встроенной графикой Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G сравнили в современных играх
© Hardware Tested

Warzone 2.0 шла с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре находился на уровне 47 к/с (Ryzen 5 4600G) и 64 к/с (Ryzen 5 5700G), максимальный - 53 к/с и 72 к/с соответственно, минимальный - 38 к/с и 52 к/с соответственно.

В The Witcher 3 на низких настройках графики средняя производительность составила 21 к/с и 23 к/с с 4600G и 5700G соответственно. Максимальная частота кадров находилась в районе 23 к/с и 25 к/с соответственно, минимальная - в районе 19 и 20 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в игре равнялась 23 к/с и 27 к/с (4600G и 5700G), максимальная - 29 к/с и 33 к/с соответственно, минимальная - 18 к/с и 22 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Very Low. Средний FPS в ней составил 45 к/с (Ryzen 5 4600G) и 50 к/с (Ryzen 5 5700G), максимальный FPS - 56 к/с и 62 к/с соответственно, минимальный FPS - 36 к/с и 39 к/с соответственно.

Вывод

Лучше справляется с играми, как и ожидалось, Ryzen 5 5700G, но разница между ним и Ryzen 5 4600G невелика. По среднему FPS во всех протестированных проектах она составляет 11% (49 к/с и 44 к/с).

Тестовый стенд с Ryzen 5 4600G:

  • процессор Ryzen 5 4600G;
  • видеокарта AMD RX Vega 7 (driver version: 23.7.2);
  • оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
  • материнская плата ASUS X570-E;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Seasonic GX-650W Gold;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).

Тестовый стенд с Ryzen 5 5700G:

  • процессор Ryzen 5 5700G;
  • видеокарта AMD RX Vega 8;
  • оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
  • материнская плата ASUS X570-E;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Seasonic GX-650W Gold;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
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