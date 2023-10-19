Процессоры с мощной встроенной графикой Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G сравнили в современных играх

Процессоры с мощной встроенной графикой Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G сравнили в современных играхКто лучше в 1080p?
На YouTube-канале Hardware Tested протестировали игровую производительность AMD Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 5700G.
Игра Fortnite Chapter 4 запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней можно получить 69 к/с (4600G) и 75 к/с (5700G), максимум - 77 к/с и 89 к/с соответственно, минимум - 57 к/с и 60 к/с соответственно.
GTA 5 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 49 к/с и 51 к/с (с 4600G и 5700G соответственно), максимальный - 62 к/с и 64 к/с, минимальный - 36 к/с и 38 к/с.
Rainbow SIx Siege шла с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 94 к/с (с 4600G) и 104 к/с (с 5700G), максимальная - 117 к/с и 130 к/с, минимальная - 79 к/с и 88 к/с.
В Rust на средних настройках удалось получить 21 к/с и 23 к/с в среднем (с 4600G и 5700G соответственно). Максимальный FPS был равен 24 к/с и 26 к/с соответственно, минимальный - 20 к/с и 17 к/с.
Valheim тестировалась с низким пресетом. Средняя производительность составила в ней 23 к/с с 4600G и 26 к/с с 5700G. Максимум вы можете рассчитывать на 25 к/с и 29 к/с соответственно, минимальный FPS равнялся 21 к/с и 20 к/с.
Warzone 2.0 шла с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре находился на уровне 47 к/с (Ryzen 5 4600G) и 64 к/с (Ryzen 5 5700G), максимальный - 53 к/с и 72 к/с соответственно, минимальный - 38 к/с и 52 к/с соответственно.
В The Witcher 3 на низких настройках графики средняя производительность составила 21 к/с и 23 к/с с 4600G и 5700G соответственно. Максимальная частота кадров находилась в районе 23 к/с и 25 к/с соответственно, минимальная - в районе 19 и 20 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в игре равнялась 23 к/с и 27 к/с (4600G и 5700G), максимальная - 29 к/с и 33 к/с соответственно, минимальная - 18 к/с и 22 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Very Low. Средний FPS в ней составил 45 к/с (Ryzen 5 4600G) и 50 к/с (Ryzen 5 5700G), максимальный FPS - 56 к/с и 62 к/с соответственно, минимальный FPS - 36 к/с и 39 к/с соответственно.
Вывод
Лучше справляется с играми, как и ожидалось, Ryzen 5 5700G, но разница между ним и Ryzen 5 4600G невелика. По среднему FPS во всех протестированных проектах она составляет 11% (49 к/с и 44 к/с).
Тестовый стенд с Ryzen 5 4600G:
- процессор Ryzen 5 4600G;
- видеокарта AMD RX Vega 7 (driver version: 23.7.2);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с Ryzen 5 5700G:
- процессор Ryzen 5 5700G;
- видеокарта AMD RX Vega 8;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).