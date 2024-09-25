Проф. обзорщик SSD объяснил бессмысленность покупки моделей на PCIe 5.0

Кроме того, нельзя забывать, что чем быстрее SSD, тем сильнее он нагревается. Способа охлаждения в этом случае два. Это большой радиатор или активное охлаждение с маленьким вентилятором. Вам придётся буквально выбирать между большими габаритами и шумом.

Стоимость SSD сейчас возросла. Накопители с PCIe 5.0 на 1 ТБ теперь стоят 19−20 тысяч рублей вне зависимости от бренда. За те же деньги можно купить топовые версии SSD на PCIe 4.0.

В случайном 4К-чтении накопители SSD PCIe 5.0 совсем чуть-чуть обходят топовые SSD на PCIe 4.0. Это буквально 1−2%.

В тестах реальной записи результаты у SSD PCIe 5.0 такие же, как у накопителей на PCIe 4.0. Игровые бенчмарки показывают небольшой прирост у моделей на PCIe 5.0, однако вы, скорее всего, его даже не заметите.