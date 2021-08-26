Программист назвал главные изменения в Windows 11 и их недостатки

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Сегодня в 09:43
Программист назвал главные изменения в Windows 11 и их недостаткиИ сказал, стоит ли обновлять систему до 11 версии
Автор habr.com разобрал нововведения в Windows 11.
Хотя кардинальных различий между новой и старой версии Windows нет, заявляет эксперт, всё же кое-что изменилось.
- Меню "Пуск". Оно, по мнению специалиста, стало хуже. Например, убрали "плитки", где сразу показывалась информация из приложений. При этом такие "плитки" можно было двигать. Теперь нужно будет после нажатия на "Пуск" кликнуть по "Все приложения". Это неудобно, но облегчает жизнь пункт "Рекомендуем" и поиск. А ещё приложения из "Пуска" можно помещать только в "Закреплённые приложения" (на рабочий стол или панель задач - нельзя).
- Панель задач. Для автора оказалось удобным расположение всех задач внизу. К тому же эту функцию можно отключить в настройках. Хотя он отмечает, что "Пуск" выглядит не очень удачно слева. Понравилась также пользователю анимация открытия и закрытия приложений и уменьшение размера индикатора загрузки данных. При этом нельзя открыть приложение, перетащив туда, например, картинку (если это Word).
- Панель уведомлений, совмещённая с календарём. По словам программиста, это настолько неудобно, что пользоваться ей невозможно. Календарь больше не показывает события, для уведомлений мало места и множество других недостатков, которые перечисляет автор.
- Панель задач с виджетами. Здесь эксперту всё понравилось, кроме того, что микшер громкости теперь открывается отдельно.
- Замена "плиток" на "мини-приложения". По мнению автора, "плитки" были гораздо удобнее. Новые "мини-приложения" легко открываются на планшете (на ПК при помощи жеста на Touchpad их не открыть), но оттуда нельзя убрать погоду и новости.
- Новые рабочие столы. Можно менять фон рабочего стола.
- Приложение настроек. По словам пользователя, дизайн у него стал лучше. Но непривычно, что нет стартового экрана.
- Проводник. Между элементами появилось очень большое расстояние - это минус.
- Контекстное меню. Оно улучшилось. Стало меньше, удобнее, приятнее по дизайну.
- Размер окон. Теперь можно менять способ расположения окон. Это полезно, так как в новой версии нельзя перетаскивать файл через панель задач.
- Дизайн. Это, как отметил эксперт, на вкус и цвет. Но в целом он преобразовался и стал проще, чем раньше. Появилось больше прозрачных элементов.
- Пользование системой. Всё хорошо, кроме оптимизации под планшеты. Автор считает, что ОС должна быть именно для ПК.
В целом программист поставил Windows 11 4 балла из 5 (из-за отсутствия единообразия в дизайне).