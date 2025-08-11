Производительность игровых Ryzen 5800X3D и 9800X3D сравнили в Battlefield 6

Тестовый стенд состоял из процессоров Ryzen 7 5800X3D и 9800X3D, видеокарты RTX 5090, оперативной памяти DDR4 3600 CL14 (5800Х3D) и DDR5 6000 CL30.

В 1080р Native с пресетом Ultra уже в самом начале 9800X3D продемонстрировал на 36% более высокую среднюю производительность и превосходство на 25% по 1% Low. Это сохранялось примерно на том же уровне всю игру. В целом 9800Х3D был примерно на 35% быстрее по среднему FPS и чуть больше чем на 40% быстрее по 1% Low, чем 5800Х3D.

В разрешении 1440р 9800Х3D был по средней частоте кадров быстрее примерно на 25%, а по 1% Low - на 41%.

В 4К процессоры показали очень близкие результаты. Однако показатели 1% Low у 9800Х3D были примерно на 10% выше.