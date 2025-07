Производительность PCIe 5.0 видеокарты RX 9060 XT проверили на старых матплатах с PCIe 3.0 и 4.0

Assassin's Creed Shadows запускалась с пресетом High. Средний FPS в ней составил 56 к/с (с PCIе 3.0) и 60 к/с (с РСIе 4.0).

The Last of Us Part 2 шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 73 к/с (3.0) и 76 к/с (4.0).

В игре Silent Hill 2 на высоких настройках графики средняя производительность составляла 46 к/с (3.0) и 48 к/с (4.0).

Black Myth Wukong тестировалась с максимальным пресетом. В среднем удалось получить в этой игре 47 к/с в обоих случаях.

Игра Marvel's Spider Man 2 шла с графикой High. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с (3.0) и 89 к/с (4.0).

Ghost of Tsushima запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь была на уровне 83 к/с (3.0) и 84 к/с (4.0).