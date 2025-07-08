Производительность PCIe 5.0 видеокарты RX 9060 XT проверили на старых матплатах с PCIe 3.0 и 4.0

Производительность PCIe 5.0 видеокарты RX 9060 XT проверили на старых матплатах с PCIe 3.0 и 4.0Разница оказалась минимальной
Assassin's Creed Shadows запускалась с пресетом High. Средний FPS в ней составил 56 к/с (с PCIе 3.0) и 60 к/с (с РСIе 4.0).
The Last of Us Part 2 шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 73 к/с (3.0) и 76 к/с (4.0).
В игре Silent Hill 2 на высоких настройках графики средняя производительность составляла 46 к/с (3.0) и 48 к/с (4.0).
Black Myth Wukong тестировалась с максимальным пресетом. В среднем удалось получить в этой игре 47 к/с в обоих случаях.
Игра Marvel's Spider Man 2 шла с графикой High. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с (3.0) и 89 к/с (4.0).
Ghost of Tsushima запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь была на уровне 83 к/с (3.0) и 84 к/с (4.0).
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Custom. Средний FPS в ней составлял 71 к/с в обоих случаях.
В Space Marine 2 на настройках графики High средняя частота кадров равнялась 68 к/с в обоих случаях.
Indiana Jones and the Great Circle запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре была на уровне 58 к/с в обоих случаях.
God of War Ragnarok шла с пресетом Ultra. Конфигурация с PCIe 3.0 здесь выдавала 66 к/с в среднем, а с PCIe 4.0 - 65 к/с.
В игре Stalker 2 с графикой High в среднем удалось получить 53 к/с (PCIe 3.0) и 54 к/с (PCIe 4.0).
Вывод
Конфигурация с PCIe 4.0 была всего на 1,5% быстрее, чем сборка с PCIe 3.0 (65 к/с и 64 к/с по среднему FPS соответственно).
Тестовый стенд:
- корпус Lian Li Lancool II Mesh argb;
- процессор AMD Ryzen 7 5700X3D;
- видеокарта RX 9060 XT Asrock Challenger 16GB OC;
- оперативная память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18;
- матплата ASUS TUF GAMING b550 PLUS;
- система охлаждения Deepcool AS500 PLUS;
- NVMЕ ADATA Legend 960 2TB/WD Blue SN570 1TB;
- HDD Seagate Barracuda 4TB;
- блок питания Corsair RM850W 80+ Gold;
- операционная система Windows 10 Pro 22H2 64 bit.