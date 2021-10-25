Производительность Windows 10 и Windows 11 сравнили

Производительность Windows 10 и Windows 11 сравнилиНовая операционная система показала неоднозначные результаты
Пользователь решил сравнить в нескольких тестах производительность операционной системы Windows 11 со всеми последними обновлениями и Windows 10 версии 21H1 (May 2021 Update) в нескольких программах. Конфигурация компьютера была следующей: процессор Ryzen 5 1600 AF, материнская плата MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ ОЗУ CRUCIAL Ballistix Sport LT AES с частотой 3400 МГц, видеокарта GeForce GT 1030, пара SATA SSD-накопителей Samsung объёмом 1 ТБ и 120 ГБ. Ранее он же выяснил, что с кэшем L3 у Windows 11 возникли проблемы, и это сподвигло его выяснить, устранила ли компания этот недостаток и как он скажется на производительности.
На изображениях ниже первыми указаны результаты тестирования Windows 10, вторыми - Windows 11. В тесте AIDA64 было видно падение скорости, как и в AIDA64 FPU VP8. То же самое - при запуске FPU Julia. В тесте CPU-Z версии 1.96 в многопоточном режиме особенно сильно было заметно замедление работы новой версии системы. Тест WinRAR показал снижение производительности Windows 11 на 8 процентов по сравнению с Windows 10.
В некоторых же тестах Windows 11 вырывалась вперёд. Например, в Cinebench R23, PCMark 10. В 3DMark 11 в режиме Performance показатели обеих систем были почти идентичными: 107 и 108 баллов.
Интересный результат получился при проверке производительности Windows 10 и 11 в METRO 2033. Во время запуска игры на 11-й версии Windows средняя производительность и максимальное число кадров оказалось выше, а вот минимальное - немного ниже, чем у Windows 10: 69,67 к/с против 68 к/с в среднем, 195,58 к/с против 163,59 к/с максимально и 23,66 к/с против 25,63 к/с минимально.
В целом, по мнению пользователя, Windows 11 всё ещё не доработана до конца. Это доказывают расхождения в системных требованиях, различные ошибки при установке, падение производительности в тестах.