Просто любопытно: GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050 и GTX 960 сравнили в играх

Просто любопытно: GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050 и GTX 960 сравнили в играхТестировали эти видеокарты в семи проектах
В выпуске на YouTube-канале GameGangsta эксперты проверили игровую производительность четырёх моделей видеокарт: GTX 1630 4 ГБ, GTX 1050 Ti 4 ГБ, GTX 1050 2 ГБ и GTX 960 2 ГБ. Запускались все игры в 1080p.
Фото: GameGangsta
В игре Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики авторы YouTube-канала GameGangsta в среднем получили 46 к/с с GTX 1630, 54 к/с с GTX 1050 Ti, 55 к/с с GTX 1050 и 54 к/с с GTX 960. При этом ниже всего в очень редких событиях производительность опускалась с последними двумя моделями - до 7 к/с.
DIRT 5 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 26 к/с (с GTX 1630), 24 к/с (с GTX 1050 Ti), 19 к/с (с GTX 1050) и 16 к/с (с GTX 960). В крайне редких событиях до 13 к/с (и это ниже всего) опускались показатели быстродействия у GTX 1050 Ti и GTX 960.
Assassin's Creed Valhalla запускалась с графикой Medium. В среднем частота кадров в этом случае составляла 31 к/с, 26 к/с, 27 к/с и 27 к/с (с GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GTX 960 соответственно), в очень редких событиях - 19, 12, 15 и 15 к/с.
В Watch Dogs Legion с пресетом Medium удалось в среднем получить 34 к/с (с GTX 1630), 24 к/с (с GTX 1050 Ti), 28 к/с (GTX 1050), 29 к/с (GTX 960).
GameGangsta
Игра Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Medium. В среднем здесь частота кадров равнялась 34 к/с (GTX 1630), 14 к/с (GTX 1050 Ti), 21 к/с (GTX 1050), 31 к/с (GTX 960).
Far Cry 6 запускалась с пресетом High. Средняя производительность в этой игре составляла 30 к/с (с GTX 1630), 18 к/с (с GTX 1050 Ti), 26 к/с (с GTX 1050), 33 к/с (с GTX 960).
В Forza Horizon 5 с высокой графикой средняя частота кадров находилась на уровне 37 к/с, 27 к/с, 32 к/с, 27 к/с (GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GTX 960 соответственно).
Вывод
В целом во всех протестированных играх средний FPS был выше остальных у видеокарты GTX 1630, а вот ниже всего - у GTX 1050 Ti. Разница между GTX 1630 и остальными видеокартами по средней производительности составляла 26% (GTX 1630 и GTX 1050 Ti; 34 к/с против 27 к/с), 13% (GTX 1630 и GTX 1050; 34 к/с против 30 к/с), 10% (GTX 1630 и GTX 960; 34 к/с против 31 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i3-12100F 3.3-4.3 GHz 12MB;
- материнская плата MSI PRO H-610M-B DDR4 mATX;
- оперативная память Crucial Ballistix 16GB (2x8) 3200Mhz;
- видеокарта Palit GeForce GTX1630 Dual 4GB 64Bit GDDR6/MSI GTX 1050 TI AERO ITX 4G 4GB GDDR5 128bit/MSI GTX 1050 2GB OC DDR5 128Bit Nvidia DX12/Gigabyte GTX 960 G1 Gaming 2GB 128Bit GDDR5 (DX12);
- SSD MSI Spatium m390 500GB Nvme;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус MSI Mag Forge m100A RGB;
- блок питания MSI MAG A550BN 550W 80 bronze;
- операционная система Windows 11.