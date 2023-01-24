Просто любопытно: GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050 и GTX 960 сравнили в играх

В игре Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики авторы YouTube-канала GameGangsta в среднем получили 46 к/с с GTX 1630, 54 к/с с GTX 1050 Ti, 55 к/с с GTX 1050 и 54 к/с с GTX 960. При этом ниже всего в очень редких событиях производительность опускалась с последними двумя моделями - до 7 к/с.

DIRT 5 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 26 к/с (с GTX 1630), 24 к/с (с GTX 1050 Ti), 19 к/с (с GTX 1050) и 16 к/с (с GTX 960). В крайне редких событиях до 13 к/с (и это ниже всего) опускались показатели быстродействия у GTX 1050 Ti и GTX 960.

Assassin's Creed Valhalla запускалась с графикой Medium. В среднем частота кадров в этом случае составляла 31 к/с, 26 к/с, 27 к/с и 27 к/с (с GTX 1630, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GTX 960 соответственно), в очень редких событиях - 19, 12, 15 и 15 к/с.

В Watch Dogs Legion с пресетом Medium удалось в среднем получить 34 к/с (с GTX 1630), 24 к/с (с GTX 1050 Ti), 28 к/с (GTX 1050), 29 к/с (GTX 960).