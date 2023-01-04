Просто любопытно: стандартную RTX 3060 Ti 8 ГБ сравнили с разогнанной GTX 1080 Ti 11 ГБ в играх

Просто любопытно: стандартную RTX 3060 Ti 8 ГБ сравнили с разогнанной GTX 1080 Ti 11 ГБ в играхУгадайте, какая была лучшей
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood в одном из выпусков узнали, какая видеокарта сможет обеспечить в современных играх более высокую производительность: RTX 3060 Ti в стоке или GTX 1080 Ti с разгоном. Запускались игры с ультра-пресетом в 1440p и 4К.
Фото: TheSpyHood
Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в нескольких современных играх видеокарты RTX 3060 Ti (в стоке) и GTX 1080 Ti (разогнанная). При этом все эти игры запускались в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.
В Far Cry 6 в 1440p средняя производительность находилась на уровне 82 к/с (с RTX 3060 Ti) и 71 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti), в 4К - в районе 50 и 39 к/с соответственно.
Call of Duty Warzone Pacific шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 102 к/с (RTX 3060 Ti) и 89 к/с (GTX 1080 Ti с разгоном). В 4К эти показатели равнялись 70 к/с и 61 к/с.
Игра Days Gone запускалась в 1440p со средней производительностью 118 к/с и 107 к/с (стандартная RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti с разгоном соответственно). В 4К средняя частота кадров составляла 66 к/с и 55 к/с соответственно.
Battlefield 2042 шла в 1440p со средним FPS 90 к/с (с RTX 3060 Ti) и 78 к/с (с разогнанной GTX 1080 Ti), в 4К - с 61 к/с и 48 к/с соответственно.
God of War в 1440p запускалась со средней частотой кадров 67 к/с и 59 к/с (стандартная RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti с разгоном соответственно), в 4К - с 46 и 38 к/с.
В Dying Light 2 в 1440p удалось в среднем получить 57 к/с (RTX 3060 Ti) и 48 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti), в 4К - 39 к/с и 31 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1440p со средней частотой кадров 97 к/с (RTX 3060 Ti в стоке) и 87 к/с (GTX 1080 Ti с разгоном), в 4К - с 62 и 53 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1440p со средним FPS 140 к/с (стандартная RTX 3060 Ti) и 123 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti). В 4К эти показатели составляли 83 к/с и 69 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 в 1440p средняя производительность равнялась 81 к/с (с RTX 3060 Ti в стоке) и 68 к/с (с разогнанной GTX 1080 Ti), в 4К - 54 к/с и 41 к/с.
В Horizon Zero Dawn в разрешении 1440p удалось в среднем получить 96 к/с и 85 к/с (со стандартной RTX 3060 Ti и с разогнанной GTX 1080 Ti), в 4К - 61 к/с и 52 к/с.
Watch Dogs Legion запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 70 к/с (стандартная RTX 3060 Ti) и 55 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti), в разрешении 4К - 48 к/с и 34 к/с.
Village Resident Evil шла в 1440p со средней частотой кадров 154 к/с и 129 к/с (RTX 3060 Ti в стоке и GTX 1080 Ti с разгоном), в 4К - с 93 и 77 к/с соответственно.
В игре Metro Exodus в 1440p средняя частота кадров составляла 92 к/с (RTX 3060 Ti в стоке) и 79 к/с (GTX 1080 Ti с разгоном), в 4К - 59 и 49 к/с соответственно.
По энергопотреблению из двух сборок лидирует конфигурация с видеокартой RTX 3060 Ti: для неё требуется 428 Вт, тогда как для разогнанной GTX 1080 Ti - 481 Вт.
Вывод
Во всех 13 играх по средней производительности лучше оказывалась стандартная RTX 3060 Ti. В 1440p разница между ней и GTX 1080 Ti с разгоном равнялась 16 % (96 к/с и 83 к/с), в 4К - 22 % (61 к/с и 50 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.