Просто любопытно: стандартную RTX 3060 Ti 8 ГБ сравнили с разогнанной GTX 1080 Ti 11 ГБ в играх

Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в нескольких современных играх видеокарты RTX 3060 Ti (в стоке) и GTX 1080 Ti (разогнанная). При этом все эти игры запускались в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.

В Far Cry 6 в 1440p средняя производительность находилась на уровне 82 к/с (с RTX 3060 Ti) и 71 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti), в 4К - в районе 50 и 39 к/с соответственно.

Call of Duty Warzone Pacific шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 102 к/с (RTX 3060 Ti) и 89 к/с (GTX 1080 Ti с разгоном). В 4К эти показатели равнялись 70 к/с и 61 к/с.

Игра Days Gone запускалась в 1440p со средней производительностью 118 к/с и 107 к/с (стандартная RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti с разгоном соответственно). В 4К средняя частота кадров составляла 66 к/с и 55 к/с соответственно.

Battlefield 2042 шла в 1440p со средним FPS 90 к/с (с RTX 3060 Ti) и 78 к/с (с разогнанной GTX 1080 Ti), в 4К - с 61 к/с и 48 к/с соответственно.

God of War в 1440p запускалась со средней частотой кадров 67 к/с и 59 к/с (стандартная RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti с разгоном соответственно), в 4К - с 46 и 38 к/с.

В Dying Light 2 в 1440p удалось в среднем получить 57 к/с (RTX 3060 Ti) и 48 к/с (разогнанная GTX 1080 Ti), в 4К - 39 к/с и 31 к/с.