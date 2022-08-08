Просто по приколу: Ryzen 7 5800X3D (8 ядер) против Ryzen TR 3990X (64 ядра) в играх

На YouTube-канале TheSpyHood выяснили, намного ли видеокарта Ryzen 7 5800X3D в играх оказывается быстрее, чем Ryzen TR 3990X. Запускались все проекты в разрешениях 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.

В Red Dead Redemption 2 в разрешении Full HD средняя производительность R7 составила 161 к/с, тогда как у TR 3990X - 142 к/с. В 1440p разница между средними показателями равнялась 10 к/с: 129 к/с - у Ryzen 7, 119 к/с - у TR 3990X.

В Battlefield 2042 с R7 в 1080p средний FPS составил 157 к/с (с TR 3990X - 151 к/с), в 1440p - 119 к/с (с TR 3990X - 110 к/с).

Игра God of War запускалась в 1080p со средней частотой кадров 120 к/с (Ryzen 7) и 113 к/с (TR 3990X). В 1440p эти значения опустились до 90 к/с и 83 к/с соответственно.

Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1080p со средней производительностью в 247 к/с с Ryzen 7 5800X3D и 233 к/с с Ryzen TR 3990X. В 1440p показатели составили 179 к/с и 168 к/с.

В Forza Horizon 5 удалось получить в 1080p средний FPS в районе 153 к/с (Ryzen 7) и 147 к/с (Ryzen TR 3990X), в 1440p - 135 к/с и 130 к/с.