Просто по приколу: Ryzen 7 5800X3D (8 ядер) против Ryzen TR 3990X (64 ядра) в играх

Просто по приколу: Ryzen 7 5800X3D (8 ядер) против Ryzen TR 3990X (64 ядра) в играхДействительно ли между ними большая разница?
На YouTube-канале TheSpyHood выяснили, намного ли видеокарта Ryzen 7 5800X3D в играх оказывается быстрее, чем Ryzen TR 3990X. Запускались все проекты в разрешениях 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.
В Red Dead Redemption 2 в разрешении Full HD средняя производительность R7 составила 161 к/с, тогда как у TR 3990X - 142 к/с. В 1440p разница между средними показателями равнялась 10 к/с: 129 к/с - у Ryzen 7, 119 к/с - у TR 3990X.
В Battlefield 2042 с R7 в 1080p средний FPS составил 157 к/с (с TR 3990X - 151 к/с), в 1440p - 119 к/с (с TR 3990X - 110 к/с).
Игра God of War запускалась в 1080p со средней частотой кадров 120 к/с (Ryzen 7) и 113 к/с (TR 3990X). В 1440p эти значения опустились до 90 к/с и 83 к/с соответственно.
Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1080p со средней производительностью в 247 к/с с Ryzen 7 5800X3D и 233 к/с с Ryzen TR 3990X. В 1440p показатели составили 179 к/с и 168 к/с.
В Forza Horizon 5 удалось получить в 1080p средний FPS в районе 153 к/с (Ryzen 7) и 147 к/с (Ryzen TR 3990X), в 1440p - 135 к/с и 130 к/с.
Village Resident Evil запускалась в Full HD со средней частотой кадров 219 (Ryzen 7) и 204 к/с (TR 3990X). В разрешении 1440p эти показатели равнялись 178 к/с и 169 к/с соответственно.
В Days Gone средний FPS составил в 1080p 180 и 167 к/с (5800X3D и TR 3990X), в 1440p - 144 и 135 к/с.
В игре Horizon Zero Dawn средние показатели быстродействия в 1080p равнялись 158 к/с (R7) и 151 к/с (TR 3990X). В разрешении 1440p они составляли 129 к/с и 121 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла со средним FPS 137 к/с и 120 к/с (Ryzen 7 5800X3D и Ryzen TR 3990X) - в 1080p, 104 к/с и 96 к/с - в 1440p.
В Cyberpunk 2077 в 1080p средняя производительность равнялась с Ryzen 7 - 145 к/с, с TR 3990X - 137 к/с. В 1440p эти показатели находились на уровне 105 к/с и 93 к/с.
Вывод
В десяти современных играх разница между Ryzen 7 5800X3D и Ryzen TR 3990X по среднему FPS составила и в 1080p (168 к/с и 156,5 к/с), и в 1440p (131 к/с и 122 к/с) - всего 7 %.
Варианты сборок ПК:
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/AMD Ryzen ThreadRipper 3990X @Stock (Gigabyte TRX40 Designare);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения для процессора MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR4 4000MHz;
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit.