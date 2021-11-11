Пять главных минусов обновлённого дизайна Windows 11

Центрирование панели задач. По словам автора, такое решение имеет неочевидный недостаток - сдвигание всех иконок влево при открытии новой программы (если только её значка нет на нижней панели). Конечно, у владельцев Windows 11 есть возможность переместить всё влево, как было на Windows 10, и в целом сейчас наблюдается переход к расположению различного контента в центре, в том числе на всяких сайтах. Однако автор предлагает немного изменить подход: установить фиксированную ширину панели задач со свободными и несвободными слотами (как в MMORPG).

Также в левом углу теперь в новой версии Windows ничего нет - пустота. Tertiumnon считает, что там можно было бы вместо этого добавить функцию закрепления панели задач произвольно или автоматически по горизонтали, «рассчитывая отступы от левого края и системного трея так, чтобы они были одинаковыми».

Иконки в панели задач. Прежде всего, не сразу становится понятно при пользовании Windows 11, что означают серые полоски под иконками. На самом деле длинная - это «активное окно», а короткая - «окно открыто, но не активно». Взамен этому автор предложил, чтобы широкая полоска сигнализировала о том, что программа готова к использованию, а узкая - что она загружается либо в ней запущен какой-то важный процесс.