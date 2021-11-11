Пять главных минусов обновлённого дизайна Windows 11

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Пять главных минусов обновлённого дизайна Windows 11И почему с ними пользоваться новой версией системы стало неудобно
Пользователь «Хабра» под ником tertiumnon объяснил, как новый дизайн повлиял на восприятие Windows 11 и от каких его деталей Microsoft стоило отказаться.
За чуть больше месяца пользования Windows 11 автор статьи обнаружил пять недостатков дизайна этой операционной системы. О них - ниже.
- Закруглённые уголки окон. Похоже на подражание MacOS. К сожалению, нет и системной функции отключения этой особенности. Конечно, этот «минус» крайне субъективный, но автору не понравилось именно то, что теперь при открытии нескольких окон и расположении их рядом друг с другом видны просветы. При этом если применить выравнивание, то закругление исчезает. С проблемой автоматического выравнивание помогает справиться также программа Power Toys.
- Отказ от плиточного дизайна. Многие пользователи ожидали, что эти «плитки» заменят виджеты.
- Центрирование панели задач. По словам автора, такое решение имеет неочевидный недостаток - сдвигание всех иконок влево при открытии новой программы (если только её значка нет на нижней панели). Конечно, у владельцев Windows 11 есть возможность переместить всё влево, как было на Windows 10, и в целом сейчас наблюдается переход к расположению различного контента в центре, в том числе на всяких сайтах. Однако автор предлагает немного изменить подход: установить фиксированную ширину панели задач со свободными и несвободными слотами (как в MMORPG).
Также в левом углу теперь в новой версии Windows ничего нет - пустота. Tertiumnon считает, что там можно было бы вместо этого добавить функцию закрепления панели задач произвольно или автоматически по горизонтали, «рассчитывая отступы от левого края и системного трея так, чтобы они были одинаковыми».
- Иконки в панели задач. Прежде всего, не сразу становится понятно при пользовании Windows 11, что означают серые полоски под иконками. На самом деле длинная - это «активное окно», а короткая - «окно открыто, но не активно». Взамен этому автор предложил, чтобы широкая полоска сигнализировала о том, что программа готова к использованию, а узкая - что она загружается либо в ней запущен какой-то важный процесс.
- Кнопка «Пуск». По какой-то причине дизайнеры расположили кнопку включения/выключения справа, а не слева, как это было на Windows 10. По мнению пользователя tertiumnon, было бы гораздо удобнее, если бы она располагалась вообще отдельно - в левом углу на нижней панели задач. Кроме того, на место рекомендуемых и недавних файлов автор бы поместил приложения, которыми он пользуется чаще всего.
Источник: Хабр