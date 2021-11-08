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Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

Перечисляет пользователь «Хабра»
В блоге компании Selectel на habr.com опубликована подборка наиболее интересных клавиатур из тех, что недавно появились на рынке.
Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

Автор материала отметил, что среди названных моделей клавиатур - наиболее интересные девайсы из недавно вышедших.

1. Wooting Two HE

Цена: $184

Главная особенность - наличие аналоговых переключателей Lekker Linear60 с возможностью их настройки. То есть можно устанавливать для определённой силы нажатия необходимые действия. В целом с этой клавиатурой вы сможете не только играть, но и работать. Если верить отзывам, то это надёжная и удобная модель, оснащённая подсветкой (она индивидуальная для каждой кнопки). Ещё у этой клавиатуры есть приложения, где все параметры можно настроить. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель.

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

2. Angry Miao Cyberboard R3

Цена: $570

Многофункциональная беспроводная клавиатура. Стоит она дорого - $570, но и предлагает множество возможностей. Здесь есть LED-панель, сменные пластиковые панели. Также она способна работать без подзарядки длительное время даже с подсветкой благодаря батарее ёмкостью в 5000 мА*ч. Подключить модель к устройству можно и через USB Type-C, а заряжается она беспроводным способом либо при помощи кабеля. Как и предыдущую клавиатуру, её можно использовать для выполнения повседневных задач, а не только для игровых проектов. Обладает устройство и собственным софтом, правда, не таким уж удобным. Ещё здесь есть возможность настройки подсветки.

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

3. Razer Huntsman V2 TKL

Цена: $160

Материал конструкции клавиатуры - алюминий, всё остальное сделано из ABS-пластика. Модель сама по себе довольно лёгкая - всего лишь 0,9 кг, имеет оптические переключатели, подсветку. Подключить к компьютеру девайс вы можете через USB. Однако у этой клавиатуры есть существенный недостаток - громкий стук клавиш при печатании.

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

4. Akko Mod 001 Barebones

Цена: $130

После покупки вам придётся потратить время на её сборку. Клавиатура может подключаться к оборудованию через USB-C, имеет подсветку. Как и предыдущий вариант, сделана из пластика и алюминия. Единственным минусом здесь является программное обеспечение Akko Wired Manager, возможности которого ограничены.

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

5. CannonKeys Bakeneko60

Цена: $130

Ещё одна клавиатура, которую нужно собирать. Отличается модель миниатюрным размером - он составляет 60 процентов от стандартного. Основа здесь из алюминия, остальные детали - из пластика и оптоволокна. Качество сборки устройства - отличное. Кроме того, владелец может выбирать виды клавиш и переключателей. Подходит девайс для простого набора текста и для прохождения игр.

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей
Источник: Хабр
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