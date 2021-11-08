Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

2. Angry Miao Cyberboard R3

Цена: $570

Многофункциональная беспроводная клавиатура. Стоит она дорого - $570, но и предлагает множество возможностей. Здесь есть LED-панель, сменные пластиковые панели. Также она способна работать без подзарядки длительное время даже с подсветкой благодаря батарее ёмкостью в 5000 мА*ч. Подключить модель к устройству можно и через USB Type-C, а заряжается она беспроводным способом либо при помощи кабеля. Как и предыдущую клавиатуру, её можно использовать для выполнения повседневных задач, а не только для игровых проектов. Обладает устройство и собственным софтом, правда, не таким уж удобным. Ещё здесь есть возможность настройки подсветки.