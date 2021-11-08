Пять лучших механических клавиатур из новейших моделей

Пять лучших механических клавиатур из новейших моделейПеречисляет пользователь «Хабра»
Автор материала отметил, что среди названных моделей клавиатур - наиболее интересные девайсы из недавно вышедших.
1. Wooting Two HE
Цена: $184
Главная особенность - наличие аналоговых переключателей Lekker Linear60 с возможностью их настройки. То есть можно устанавливать для определённой силы нажатия необходимые действия. В целом с этой клавиатурой вы сможете не только играть, но и работать. Если верить отзывам, то это надёжная и удобная модель, оснащённая подсветкой (она индивидуальная для каждой кнопки). Ещё у этой клавиатуры есть приложения, где все параметры можно настроить. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель.
2. Angry Miao Cyberboard R3
Цена: $570
Многофункциональная беспроводная клавиатура. Стоит она дорого - $570, но и предлагает множество возможностей. Здесь есть LED-панель, сменные пластиковые панели. Также она способна работать без подзарядки длительное время даже с подсветкой благодаря батарее ёмкостью в 5000 мА*ч. Подключить модель к устройству можно и через USB Type-C, а заряжается она беспроводным способом либо при помощи кабеля. Как и предыдущую клавиатуру, её можно использовать для выполнения повседневных задач, а не только для игровых проектов. Обладает устройство и собственным софтом, правда, не таким уж удобным. Ещё здесь есть возможность настройки подсветки.
3. Razer Huntsman V2 TKL
Цена: $160
Материал конструкции клавиатуры - алюминий, всё остальное сделано из ABS-пластика. Модель сама по себе довольно лёгкая - всего лишь 0,9 кг, имеет оптические переключатели, подсветку. Подключить к компьютеру девайс вы можете через USB. Однако у этой клавиатуры есть существенный недостаток - громкий стук клавиш при печатании.
4. Akko Mod 001 Barebones
Цена: $130
После покупки вам придётся потратить время на её сборку. Клавиатура может подключаться к оборудованию через USB-C, имеет подсветку. Как и предыдущий вариант, сделана из пластика и алюминия. Единственным минусом здесь является программное обеспечение Akko Wired Manager, возможности которого ограничены.
5. CannonKeys Bakeneko60
Цена: $130
Ещё одна клавиатура, которую нужно собирать. Отличается модель миниатюрным размером - он составляет 60 процентов от стандартного. Основа здесь из алюминия, остальные детали - из пластика и оптоволокна. Качество сборки устройства - отличное. Кроме того, владелец может выбирать виды клавиш и переключателей. Подходит девайс для простого набора текста и для прохождения игр.