Пять лучших процессоров для игровых компьютеров в 2023 году

Intel Core i3-12100F

Этот процессор можно охладить практически любым кулером. И при этом Core i3-12100F почти в любой современной игре обеспечит вам 60 и больше кадров в секунду. Исключение - если вы будете использовать трассировку лучей. Преимущество этого процессора в том, что он сейчас всё ещё на актуальном сокете LGA 1700, к которому вышли Intel 13-го поколения и скоро должны выйти 14-го поколения. Кроме того, вы можете для него купить любую материнскую плату. В том числе ASRock H610M-HVS, Gigabyte B660M D3H DDR4. В Call of Duty с данным процессором вы получите более 80 к/с, в Rust - примерно 100 к/с, в CS:GO - более 300 к/с без просадок. Есть у процессора и возможность разгона.