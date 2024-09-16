Работник СЦ назвал ноутбуки, которые чаще всего попадают в ремонт

Работник СЦ назвал ноутбуки, которые чаще всего попадают в ремонтИ дал советы, как продлить срок службы ноутбука
Из игровых ноутбуков Asus чаще всего в сервисный центр приходят G713 или G715. В основном они работают на Ryzen 9 или 7. Прежде всего, у них возникают проблемы с питальником видеопамяти, который может перегреваться. Также по какой-то причине компания Asus плохо наносит термоинтерфейс. Из-за этого происходит перегрев VRM.
Вторая модель, которую часто приносят в ремонт, — Acer А515 и почти все её вариации. Это один из наиболее интересных по цене и качеству ноутбуков, но у него много недостатков. Проблема вновь в перегреве зоны VRM. Связано это с плохой системой охлаждения от производителя.
Ещё один вариант — TUF Gaming A15. У него проблема с мультиконтроллером. Чаще всего этот ноутбук перестаёт работать, когда человек скачивает программу Asus Armoury Crate и включает там какую-то опцию.
Lenovo Legion тоже поступают с проблемой выхода из строя из-за перегрева. То есть «отваливается» питальник видеокарты или процессора.
У ноутбуков с материнской платой Quanta (Thunderobot и пр.) возникают проблемы из-за пайки. Например, VRM процессора может быть плохо припаян, из-за чего аппарат со временем выходит из строя. Второй часто встречающийся дефект связан с состоянием микросхемы.
Ноутбуки Ardor Gaming приходят с проблемами, связанными с процессорами 12-го поколения. Эти чипы довольно длинные сами по себе и нередко отваливаются. Возможно, связано это с качеством пайки или габаритами самого процессора.
Если знать об этих минусах игровых лэптопов, то можно избежать через 2−3 года дорогостоящего ремонта.