Работник СЦ назвал ноутбуки, которые чаще всего попадают в ремонт

Из игровых ноутбуков Asus чаще всего в сервисный центр приходят G713 или G715. В основном они работают на Ryzen 9 или 7. Прежде всего, у них возникают проблемы с питальником видеопамяти, который может перегреваться. Также по какой-то причине компания Asus плохо наносит термоинтерфейс. Из-за этого происходит перегрев VRM.

Вторая модель, которую часто приносят в ремонт, — Acer А515 и почти все её вариации. Это один из наиболее интересных по цене и качеству ноутбуков, но у него много недостатков. Проблема вновь в перегреве зоны VRM. Связано это с плохой системой охлаждения от производителя.

Ещё один вариант — TUF Gaming A15. У него проблема с мультиконтроллером. Чаще всего этот ноутбук перестаёт работать, когда человек скачивает программу Asus Armoury Crate и включает там какую-то опцию.