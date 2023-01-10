Работник сервисного центра назвал лучшие версии видеокарт RTX 3080 и 3080 Ti

Ведущий YouTube-канала VIK-off рассказал, на какие версии RTX 3080 и 3080 Ti стоит обратить внимание при покупке. Они действительно соответствуют своей стоимости.

Asus Strix 3080-3080 Ti. По мнению эксперта, эта карта действительно заслуживает первой строчки рейтинга. Из популярных моделей она - самая сбалансированная. Несмотря на то, что система охлаждения здесь многим не нравится. К тому же эту видеокарту реже всего приносят в ремонт.