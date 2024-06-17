Работник сервисного центра прокомментировал массовый брак процессоров Intel 13 и 14 поколений

Работник сервисного центра прокомментировал массовый брак процессоров Intel 13 и 14 поколенийВот что с ними не так
Известный на YouTube директор сервисного центра Vik-On Виктор Веклич рассказал о массовых дефектах у процессоров Intel Core 13700K, 13900K, 14700K, 14900K. Брак этих моделей в последние полгода встречается в этом сервисном центре действительно часто.
Первые упоминания о неполадках процессоров 13-го поколения были ещё тогда, когда они только вышли. Пользователи жаловались на то, что у них что-то вылетает, глючит и т. п. То есть был высокий процент брака. Позже всё пришло в норму.
В целом процессоры 13-го и 14-го поколения страдают от нестабильной работы, вылетов, зависаний. Причём исправляется это абсолютно рандомным образом. Когда-то может помочь завышение напряжения на конкретных ядрах, когда-то — занижение частоты. Каждый случай в сервисном центре приходится рассматривать индивидуально.
По словам эксперта, основных проблем с этими процессорами две. Прежде всего, это высокий процент брака. Процессор прямо «из коробки» может начать глючить.
Вторая проблема с этим процессором возникает спустя какое-то время. Примерно от 4-х месяцев и больше. А затем она только усугубляется.
При этом проблемы с 13-м поколением процессоров появляются и на ноутбуках. То есть на i9−13 980 и т. д.
Поэтому если у вас уже сейчас есть проблема с 13700k, 13900k, 14700k или 14900k, то лучше не откладывать и как можно быстрее сдать процессор в сервисный центр. Кроме того, если проблемы пока нет, то внимательно следите за процессором, особенно если вы его купили где-то, где не дают гарантию.