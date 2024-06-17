Работник сервисного центра прокомментировал массовый брак процессоров Intel 13 и 14 поколений

По словам эксперта, основных проблем с этими процессорами две. Прежде всего, это высокий процент брака. Процессор прямо «из коробки» может начать глючить.

Вторая проблема с этим процессором возникает спустя какое-то время. Примерно от 4-х месяцев и больше. А затем она только усугубляется.

При этом проблемы с 13-м поколением процессоров появляются и на ноутбуках. То есть на i9−13 980 и т. д.

Поэтому если у вас уже сейчас есть проблема с 13700k, 13900k, 14700k или 14900k, то лучше не откладывать и как можно быстрее сдать процессор в сервисный центр. Кроме того, если проблемы пока нет, то внимательно следите за процессором, особенно если вы его купили где-то, где не дают гарантию.