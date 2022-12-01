Radeon RX 570 4 ГБ против GeForce GTX 1060 3 ГБ: кто лучше справляется с новыми играми

Авторы YouTube-канала Hardware Tested проверили две компьютерные сборки с RX 570 4 ГБ и GTX 1060 3 ГБ в 11 современных играх. Запускались все игры в 1080p.

Так, в Forza Horizon 4 с высоким пресетом средняя частота кадров с RX 570 составила 82 к/с, с GTX 1060 - 77 к/с.

Forza Horizon 5 шла тоже на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность находилась на уровне 53 к/с (RX 570) и 50 к/с (GTX 1060).

GTA 5 запускалась на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся с RX 570 - 89 к/с, с GTX 1060 - 142 к/с.

В CS:GO с высоким пресетом средняя частота кадров находилась в районе 270 к/с (RX 570) и 329 к/с (GTX 1060).

Battlefield 1 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составила 91 к/с с RX 570 и с GTX 1060.

Battlefield 5 запускалась на высоких настройках и позволяла получить в среднем 91 к/с и 61 к/с (RX 570 и GTX 1060).