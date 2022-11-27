Radeon RX 5700 XT против 6600 XT — одинаковая скорость под разными этикетками?Выяснили это в ходе тестирования видеокарт в 20 играх
Эксперты YouTube-канала NJ Tech узнали, действительно ли в играх MSI RX 5700 XT Gaming X (8 ГБ ОЗУ) обходит RX 6600 XT Gaming X (8 ГБ ОЗУ). Для этого они запустили на двух компьютерных сборках 20 игр в 1080p и 1440p. Среди игр были Rainbow Six Extraction, Assassins Creed: Valhalla, Destiny 2: Witch Queen и др.
Фото: NJ Tech
Авторы канала NJ Tech в одном из выпусков на YouTube протестировали в 20 современных играх в разрешении 1080p и 1440p две видеокарты. Это RX 5700 XT Gaming X (8 ГБ ОЗУ) и RX 6600 XT Gaming X (8 ГБ ОЗУ). Среди проектов были такие, как Forza Horizon 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2 и др. Характеристики видеокарт вы можете увидеть ниже.
В Call of Duty: Warzone с DX12 и максимальными настройками графики в 1080p удалось в среднем получить 119 к/с с RX 5700 XT и 134 к/с с RX 6600 XT. В 1440p показатели составили 83 к/с и 91 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом и DX12. В разрешении 1080p средняя производительность составляла 110 к/с и 120 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT), в 1440p - 90 к/с и 101 к/с.
Far Cry 6 шла на ультра-настройках с DX12, RT Off. Показатели среднего FPS в 1080p составили 93 к/с с RX 5700 XT, 96 к/с с RX 6600 XT. В 1440p эти значения равнялись 70 и 72 к/с.
Игра Hitman 3 шла с ультра-пресетом и DX12. В среднем производительность в ней равнялась 152 к/с (RX 5700 XT) и 177 к/с (RX 6600 XT) в 1080p, а также 107 к/с и 124 к/с в 1440p.
В Red Dead Redemption 2 с настройками Max Standart и DX12 средняя частота кадров составила в Full HD 68 к/с и 73 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT), в 1440p - 55 и 58 к/с.
Apex Legends запускалась с DX11, высоким пресетом, TSAA. Средний FPS в 1080p здесь равнялся 144 к/с с RX 5700 XT, 163 к/с с RX 6600 XT, в 1440p - 105 к/с и 119 к/с.
Shadow of Tomb Raider шла с самым высоким пресетом, DX12, TAA. В среднем в этой игре частота кадров равнялась в 1080p - 120 (RX 5700 XT) и 134 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - 82 и 88 к/с. В 1440p значения средней производительности составляли 82 к/с и 88 к/с соответственно.
В Fortnite на настройках Epic с DX12 удалось получить в среднем 113 к/с и 123 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT) в 1080p, а также 73 к/с и 80 к/с в 1440p.
PUBG шла с DX11 и ультра-пресетом. Показатели средней производительности в ней равнялись в 1080p - 93 к/с и 105 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT), в 1440p - 71 к/с и 81 к/с.
Подробнее об этих и остальных замерах - на изображениях выше.
Вывод
В среднем во всех 20 играх разница в производительности между RX 5700 XT и RX 6600 XT составляет в 1080p - 5,5 %, в 1440p - около 8 % в пользу последней (109 к/с и 115 к/с, 79 к/с и 85 к/с соответственно). Что касается температуры, то чуть сильнее нагревается RX 5700 XT. А Если говорить об энергоэффективности сборок, то лидирует RX 6600 XT: 319 Вт против 431 Вт.
Конфигурации ПК: процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings; материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard; видеокарта MSI RX 6600 XT Gaming X/MSI RX 5700 XT Gaming X; оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB); система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix; блок питания Corsair TX650M Power Supply; накопитель 2TB SSD; операционная система Windows 10.