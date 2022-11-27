Radeon RX 5700 XT против 6600 XT — одинаковая скорость под разными этикетками?

В Call of Duty: Warzone с DX12 и максимальными настройками графики в 1080p удалось в среднем получить 119 к/с с RX 5700 XT и 134 к/с с RX 6600 XT. В 1440p показатели составили 83 к/с и 91 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом и DX12. В разрешении 1080p средняя производительность составляла 110 к/с и 120 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT), в 1440p - 90 к/с и 101 к/с.

Far Cry 6 шла на ультра-настройках с DX12, RT Off. Показатели среднего FPS в 1080p составили 93 к/с с RX 5700 XT, 96 к/с с RX 6600 XT. В 1440p эти значения равнялись 70 и 72 к/с.

Игра Hitman 3 шла с ультра-пресетом и DX12. В среднем производительность в ней равнялась 152 к/с (RX 5700 XT) и 177 к/с (RX 6600 XT) в 1080p, а также 107 к/с и 124 к/с в 1440p.

В Red Dead Redemption 2 с настройками Max Standart и DX12 средняя частота кадров составила в Full HD 68 к/с и 73 к/с (RX 5700 XT и RX 6600 XT), в 1440p - 55 и 58 к/с.