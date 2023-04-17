Radeon RX 6600 продают дёшево и она быстрее, чем RTX 3050. Но лучше купите другую видеокарту

Radeon RX 6600 продают дёшево и она быстрее, чем RTX 3050. Но лучше купите другую видеокартуRX 6600 сравнили в играх с RTX 3050
В одном из выпусков на YouTube-канале Nitroxsenys ведущий рассказал, что всё-таки не так с видеокартой Radeon RX 6600.
RX 6600 - это самая «народная» видеокарта. Но стоит ли её брать? На момент записи видео на AliExpress её можно было заказать за примерно 15 тысяч рублей.
Конкретно на AliExpress за те же 15 тысяч вы также можете приобрести RTX 2060 Super. Эта видеокарта уже в целом будет интереснее. Кроме того, RX 6000 серии, когда они только начали выпускаться, отличались тем, что с этими видеокартами «дохнут» чипы. На это жаловались многие специалисты по ремонту компьютеров.
Оперативную память Silicon Power Xpower Turbine RGB 16 ГБ удалось ведущему разогнать до 4000 МГц.
Производительность видеокарты RX 6600 при использовании PCIe 3.0 по сравнению с PCIe 4.0 в играх падает не так сильно.
В Cyberpunk 2077 вы сможете получить с высокими настройками графики в Full HD в районе 70 к/с.
Dying Light 2 в 1080p со средним пресетом шла со средним FPS в пределах 80 к/с, иногда он опускается до 50 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в 1080p с пресетом Ultra и FSSR Quality. Вы можете в этой игре получить примерно 50 к/с, хотя при движении будет всё проседать до 40 к/с.
Stray шла с высокими настройками графики в Full HD. FPS в ней под 100 к/с.
The Witcher 3 удалось запустить с зепредельными настройками графики. Частота кадров в этой игре больше 100 к/с.
Uncharted 4 запускалась с ультра-пресетом. FPS в ней больше 120 к/с.
Hogwarts Legacy шла с FSR, пресетом Medium. Частота кадров в этой игре находится в районе 120-130 к/с.
В Atomic Heart в 1080p со средними настройками графики в начале игры FPS около 100 к/с. Но эта игра постоянно вылетает.
RTX 3050 в отличие от RX 6600 уже поддерживает технологию DLSS. А по цене эти модели примерно равны. Но без использования FSR и DLSS в играх вы получаете разницу примерно в 10-40 к/с в пользу RX 6600.
Тестовый стенд:
- процессор i5-11400F;
- кулер AK620 Limited Edition;
- оперативная память Silicon Power Xpower Turbine RGB 16 ГБ;
- накопитель SiliconPower 500 ГБ SSD;
- блок питания Deep Cool PQ850M.