Radeon RX 6600 продают дёшево и она быстрее, чем RTX 3050. Но лучше купите другую видеокарту

Оперативную память Silicon Power Xpower Turbine RGB 16 ГБ удалось ведущему разогнать до 4000 МГц.

Производительность видеокарты RX 6600 при использовании PCIe 3.0 по сравнению с PCIe 4.0 в играх падает не так сильно.

В Cyberpunk 2077 вы сможете получить с высокими настройками графики в Full HD в районе 70 к/с.

Dying Light 2 в 1080p со средним пресетом шла со средним FPS в пределах 80 к/с, иногда он опускается до 50 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась в 1080p с пресетом Ultra и FSSR Quality. Вы можете в этой игре получить примерно 50 к/с, хотя при движении будет всё проседать до 40 к/с.

Stray шла с высокими настройками графики в Full HD. FPS в ней под 100 к/с.

The Witcher 3 удалось запустить с зепредельными настройками графики. Частота кадров в этой игре больше 100 к/с.

Uncharted 4 запускалась с ультра-пресетом. FPS в ней больше 120 к/с.

Hogwarts Legacy шла с FSR, пресетом Medium. Частота кадров в этой игре находится в районе 120-130 к/с.

В Atomic Heart в 1080p со средними настройками графики в начале игры FPS около 100 к/с. Но эта игра постоянно вылетает.

RTX 3050 в отличие от RX 6600 уже поддерживает технологию DLSS. А по цене эти модели примерно равны. Но без использования FSR и DLSS в играх вы получаете разницу примерно в 10-40 к/с в пользу RX 6600.

Тестовый стенд: