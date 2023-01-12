Radeon RX 6700 XT 12 ГБ против более дорогой RTX 3070 8 ГБ: сравнение в играх

В игре Assassins Creed: Valhalla с DX12, ультра-высоким пресетом средняя частота кадров в 1440p составляла 81 к/с в обоих случаях (с RX 6700 XT и RTX 3070), в 4К - тоже в обоих случаях 52 к/с.

God of War запускалась в разрешении 1440p на ультра-настройках графики с DX11 и FSR Off. В среднем производительность в этой игре равнялась в 1440p - 72 к/с с RX 6700 XT и 83 к/с с RTX 3070, в 4К - 44 к/с и 53 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone шла с DX12 и максимальными настройками графики в 1440p со 107 к/с (RX 6700 XT) и 104 к/с (RTX 3070), в 4К - с 67 и 69 к/с.

В Forza Horizon 5 с DХ12 и ультра-графикой средний FPS равнялся в 1440p 121 к/с (с RX 6700 XT) и 112 к/с (с RTX 3070), в 4К - 79 к/с и 81 к/с.