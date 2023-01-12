Radeon RX 6700 XT 12 ГБ против более дорогой RTX 3070 8 ГБ: сравнение в играх

Radeon RX 6700 XT 12 ГБ против более дорогой RTX 3070 8 ГБ: сравнение в играхТестировались модели в 1440p и в 4К
Эксперты YouTube-канала NJ Tech проверили, какую игровую производительность смогут обеспечить видеокарты RX 6700 XT 12 ГБ и RTX 3070 8 ГБ. Какую из них имеет смысл брать для игр?
Фото: NJ Tech
На канале NJ Tech на YouTube протестировали RX 6700 XT 12 ГБ и RTX 3070 8 ГБ с процессором Ryzen 7 5800X в 20 современных играх. Запускались все игры в разрешении 1440p и 4К. Подробнее с характеристиками видеокарт вы можете ознакомиться ниже.
В игре Assassins Creed: Valhalla с DX12, ультра-высоким пресетом средняя частота кадров в 1440p составляла 81 к/с в обоих случаях (с RX 6700 XT и RTX 3070), в 4К - тоже в обоих случаях 52 к/с.
God of War запускалась в разрешении 1440p на ультра-настройках графики с DX11 и FSR Off. В среднем производительность в этой игре равнялась в 1440p - 72 к/с с RX 6700 XT и 83 к/с с RTX 3070, в 4К - 44 к/с и 53 к/с соответственно.
Call of Duty: Warzone шла с DX12 и максимальными настройками графики в 1440p со 107 к/с (RX 6700 XT) и 104 к/с (RTX 3070), в 4К - с 67 и 69 к/с.
В Forza Horizon 5 с DХ12 и ультра-графикой средний FPS равнялся в 1440p 121 к/с (с RX 6700 XT) и 112 к/с (с RTX 3070), в 4К - 79 к/с и 81 к/с.
Far Cry 6 запускалась с DX12, RT Off и ультра-пресетом. В 1440p средняя частота кадров равнялась 87 к/с с RX 6700 XT и 92 к/с с RTX 3070, в 4К - 53 к/с и 57 к/с.
Resident Evil Village шла на максимальных настройках графики с DX12. В 1440p средняя производительность составила 145 к/с (RX 6700 XT) и 151 к/с (RTX 3070), в 4К - 79 к/с и 80 к/с.
В Cyberpunk 2077 с DX12, DLSS и FSR Off, с ультра-пресетом в среднем удалось получить 60 к/с и 68 к/с (1440p, RX 6700 XT и RTX 3070 соответственно), а также 26 к/с и 35 к/с (4К, RX 6700 XT и RTX 3070).
Игра Red Dead Redemption 2 шла с DX12 и с пресетом Max Standard. Средняя производительность в 1440p в ней равнялась 78 к/с (RX 6700 XT) и 81 к/с (RTX 3070), в 4К - 53 к/с и 55 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете увидеть на изображениях выше.
Вывод
В среднем во всех 20 играх выше результаты показывала RTX 3070. В 1440p разница между ней и RX 6700 XT составляла 3 %, в 4К - 8 %.
По нагреву видеокарты были идентичны. А вот более энергоэффективной сборкой оказалась конфигурация с RX 6700 XT.
Конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 7 5800X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- видеокарта MSI RX 6700 XT Gaming X/MSI RTX 3070 Gaming X;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.