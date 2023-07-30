Radeon RX 7600 сравнили по скорости в PCIe 3.0 и PCIe 4.0

Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p на ультра-настройках. С PCIe 3.0 в среднем удалось получить 100 к/с, с PCIe 4.0 - 105 к/с.

Days Gone шла с пресетом Very High тоже в 1080p. Средний FPS в этой игре составлял 119 к/с в обоих случаях.

В Far Cry 6 с ультра-пресетом средняя частота кадров равнялась 137 к/с (PCIe 3.0) и 138 к/с (PCIe 4.0).

God of War запускалась на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 114 к/с (3.0) и 112 к/с (4.0).