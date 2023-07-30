Radeon RX 7600 сравнили по скорости в PCIe 3.0 и PCIe 4.0

Radeon RX 7600 сравнили по скорости в PCIe 3.0 и PCIe 4.0Запустили эти две сборки в семи играх
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming эксперты сравнили в современных играх в Full HD производительность сборок на PCIe 3.0 и PCIe 4.0. Большая ли между ними разница?
Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p на ультра-настройках. С PCIe 3.0 в среднем удалось получить 100 к/с, с PCIe 4.0 - 105 к/с.
Days Gone шла с пресетом Very High тоже в 1080p. Средний FPS в этой игре составлял 119 к/с в обоих случаях.
В Far Cry 6 с ультра-пресетом средняя частота кадров равнялась 137 к/с (PCIe 3.0) и 138 к/с (PCIe 4.0).
God of War запускалась на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 114 к/с (3.0) и 112 к/с (4.0).
GTA V запускалась на очень высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 108 к/с (PCIe 3.0) и 110 к/с (PCIe 4.0).
Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Ultra. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 60 к/с (3.0) и 62 к/с (4.0).
В Hogwarts Legacy с ультра-графикой удалось в среднем получить 71 к/с (с PCIe 3.0) и 72 к/с (с PCIe 4.0).
Вывод
В современных играх в Full HD разница между сборками с PCIe 3.0 и 4.0 есть, но она очень незначительная. В целом по средней производительности во всех проектах она составила 2% (101 к/с и 103 к/с).
Характеристики ПК:
- процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
- видеокарта MSI Radeon RX 7600 8GB GDDR6 MECH X2;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB/2TB WD Green;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache/4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.