Radeon стареет медленнее, чем GeForce: R9 290X разгромил GTX 780 Ti в сравнительном тесте 2024 г.Иногда разница была больше 100%
Флагманским видеокартам GTX 780 Ti и R9 290X уже 11 лет. Но насколько они сейчас хороши в играх в 1080p? Характеристики обеих моделей вы можете увидеть ниже на изображениях, как и их результаты в синтетических тестах.
Игра Crysis 3 запускалась с максимальным пресетом. Преимущество здесь было у GTX 780 Ti: в зависимости от сцены разница составляла 5−15 к/с. В целом же она равнялась 17%.
В Tomb Raider 2013 с графикой Custom выигрывает уже 290X со средней частотой кадров 36 к/с против 32 к/с у GTX 780 Ti.
Watch Dogs шла на ультра-настройках графики. У R9 290X на 25 к/с в ней больше, чем у конкурента. Также с GTX 780 Ti иногда были фризы. Общая разница составляла между видеокартами 7,8%.
Assassin’s Creed Unity запускалась с очень высоким пресетом. В ней 780 Ti одержала победу: оказалась быстрее на 5,4%.
FarCry 4 тестировалась с ультра-графикой. Здесь R9 290X была уже заметно быстрее: на 10 к/с.
Battlefield 4 шла на ультра-настройках. В целом в ней обе видеокарты дают больше 60 к/с. Победителя среди них определить довольно сложно.
Игра The Witcher 3 запускалась с высокой графикой. Здесь 780 Ti — абсолютный лидер. Эта видеокарта с HairWorks быстрее на 10 к/с и больше, чем 290X.
В Battlefiled 1 с ультра-пресетом было заметно превосходство R9 290X. Разница составляла 10−15 FPS.
Watch Dogs 2 шла с очень высокой графикой. Производительнее вновь была 290X. Временами — даже почти на 10 к/с.
Quantum Break тестировалась с ультра-графикой. Как и ожидалось, R9 290X справлялась с ней лучше. У неё было 50−55 к/с в среднем, а у 780 Ti — 40−45 к/с.
Игра Tomb Raider 2018 запускалась с высокими настройками графики. Между видеокартами разница составляла 5−10 к/с в пользу AMD.
В FarCry 5 с ультра-пресетом разница по среднему FPS составляла 5−10 к/с. И у R9 показатели выше.
Battlefiled 5 шла с ультра-графикой. Вновь лидирует здесь AMD: она выдаёт 55−60 к/с, а GTX 780 Ti — 40 к/с.
Control запускалась на средних настройках. У R9 здесь было в среднем 55−60 к/с, у GTX 780 Ti — 40−45 к/с.
Cyberpunk 2077 шёл на средней графике. Даже без FSR R9 290X обходит конкурента с 38 к/с (у GTX 780 Ti — 28 к/с). Если включить FSR Quality, то FPS у AMD поднимается до 50 к/с.
Mafia Remake запускалась с высоким пресетом. Снова здесь победа за AMD с 50−55 к/с. GTX 780 Ti выдаёт 45−50 к/с.
В игре Atomic Heart на средней графике GTX 780 Ti тоже отстаёт, но уже не так сильно. Она выдаёт 50−55 к/с, а R9 290X — 55−60 к/с.
CS 2 тестировалась на минимальных настройках с двукратным сглаживанием. На удивление здесь паритет с небольшим преимуществом AMD. Обе модели выдают больше 100 к/с.
Doom Eternal шла с высокой графикой. Здесь двукратное преимущество у AMD. С этой видеокартой можно пройти хоть всю игру без проблем, а у GTX 780 Ti всё неиграбельно. Разница в целом составляла 114%.
В PUBG на средних настройках преимущество у GTX 780 Ti. В среднем она выдаёт 85−90 к/с, а R9 290X — около 85 к/с.
GeForce GTX 780 Ti быстрее состарилась не только из-за старой традиции Nvidia урезать объём видеопамяти в дорогих видеокартах (на тот момент это было 3 ГБ, в видеокартах 2024 г. аналогичным лимитом стало 8 ГБ). Свою роль сыграли более узкая, в сравнении с 290X, шина памяти, несовместимость с DirectX 12 и отсутствие поддержки асинхронных шейдеров, которые Nvidia полноценно воплотила лишь в архитектуре Pascal (GTX 1000 серии).