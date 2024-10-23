Radeon стареет медленнее, чем GeForce: R9 290X разгромил GTX 780 Ti в сравнительном тесте 2024 г.

Флагманским видеокартам GTX 780 Ti и R9 290X уже 11 лет. Но насколько они сейчас хороши в играх в 1080p? Характеристики обеих моделей вы можете увидеть ниже на изображениях, как и их результаты в синтетических тестах.

Игра Crysis 3 запускалась с максимальным пресетом. Преимущество здесь было у GTX 780 Ti: в зависимости от сцены разница составляла 5−15 к/с. В целом же она равнялась 17%.

В Tomb Raider 2013 с графикой Custom выигрывает уже 290X со средней частотой кадров 36 к/с против 32 к/с у GTX 780 Ti.

Watch Dogs шла на ультра-настройках графики. У R9 290X на 25 к/с в ней больше, чем у конкурента. Также с GTX 780 Ti иногда были фризы. Общая разница составляла между видеокартами 7,8%.

Assassin’s Creed Unity запускалась с очень высоким пресетом. В ней 780 Ti одержала победу: оказалась быстрее на 5,4%.

FarCry 4 тестировалась с ультра-графикой. Здесь R9 290X была уже заметно быстрее: на 10 к/с.

Battlefield 4 шла на ультра-настройках. В целом в ней обе видеокарты дают больше 60 к/с. Победителя среди них определить довольно сложно.

Игра The Witcher 3 запускалась с высокой графикой. Здесь 780 Ti — абсолютный лидер. Эта видеокарта с HairWorks быстрее на 10 к/с и больше, чем 290X.