Раньше было лучше, но когда именно? Сравнение GTX 980 Ti, 1070 Ti и 1660 Ti

Раньше было лучше, но когда именно? Сравнение GTX 980 Ti, 1070 Ti и 1660 TiВидеокарты протестировали в семи играх
Авторы YouTube-канала GameGangsta узнали, насколько велика в игровой производительности разница между GTX 980 Ti, 1070 Ti и 1660 Ti. Запускались все игры в 1080p.
Фото: GameGangsta
В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом удалось в среднем получить с GTX 1660 Ti - 124 к/с, с 1070 Ti - 133 к/с, с 980 Ti - 123 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 77 к/с (GTX 1660 Ti), 68 к/с (GTX 1070 Ti) и 63 к/с (GTX 980 Ti).
DIRT 5 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 74, 78 и 60 к/с (GTX 1660 Ti, 1070 Ti и 980 Ti соответственно).
В Assassin's Creed Valhalla с пресетом Medium средняя частота кадров равнялась 85 к/с (1660 Ti), 82 к/с (1070 Ti) и 74 к/с (980 Ti).
GameGangsta
Игра Watch Dogs Legion шла с пресетом Medium со средней частотой кадров 91 к/с (GTX 1660 Ti), 89 к/с (1070 Ti) и 81 к/с (980 Ti).
Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики со средним FPS 87 к/с, 76 к/с и 67 к/с (GTX 1660 Ti, 1070 Ti и 980 Ti соответственно).
В Forza Horizon 5 с высоким пресетом средняя производительность находилась на уровне 97 к/с (с GTX 1660 Ti), 90 к/с (с 1070 Ti), 73 к/с (с 980 Ti).
Вывод
В большинстве игр лидировала видеокарта GTX 1660 Ti, но в некоторых проектах по средней частоте кадров лучше оказывалась GTX 1070 Ti. В целом же (во всех семи проектах) разница между 1660 Ti и 1070 Ti по средней производительности составляла 3% (91 к/с и 88 к/с), между 1660 Ti и 980 Ti - 18% (91 к/с и ).
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i3-12100F 3.3-4.3 GHz 12MB;
- материнская плата MSI PRO H-610M-B DDR4 mATX;
- оперативная память Crucial Ballistix 16GB (2x8) 3200Mhz;
- видеокарта ASUS TUF GTX 1660 TI EVO OC 6GB GDDR6 192Bit DX12/MSI GTX 1070 Ti DUKE 8G 256 Bit GDDR5 8 GB/MSI GTX 980 Ti Lightning GDDR5 6GB 384Bit DX12;
- SSD MSI Spatium m390 500GB Nvme;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус MSI Mag Forge m100A RGB;
- блок питания MSI MAG A550BN 550W 80 bronze;
- операционная система Windows 11.