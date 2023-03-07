Раньше было лучше, но когда именно? Сравнение GTX 980 Ti, 1070 Ti и 1660 Ti

В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом удалось в среднем получить с GTX 1660 Ti - 124 к/с, с 1070 Ti - 133 к/с, с 980 Ti - 123 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 77 к/с (GTX 1660 Ti), 68 к/с (GTX 1070 Ti) и 63 к/с (GTX 980 Ti).

DIRT 5 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 74, 78 и 60 к/с (GTX 1660 Ti, 1070 Ti и 980 Ti соответственно).

В Assassin's Creed Valhalla с пресетом Medium средняя частота кадров равнялась 85 к/с (1660 Ti), 82 к/с (1070 Ti) и 74 к/с (980 Ti).