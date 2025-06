Раритетный однорядерный Intel для LGA 1155 проверили в играх и софте

Celeron G470 вышел в 2013 году и стал последним одноядерным процессором в истории. Тестировали его в играх и программах вместе с RTX 4060.

В целом Windows 10 работала с Celeron G470 вполне нормально, хоть система иногда и подтупливала. С сёрфингом в Интернете тоже особых проблем не было: запускались видео даже в 1440р. Работает процессор даже со старыми версиями Photoshop и с Telegram.

С результатами в синтетике вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то в "Танках" удалось получить в среднем 30-40 к/с в открытом поле вне битвы, а в бою FPS снижался порой до 20 к/с. Но это всё равно более-менее нормальный результат для одноядерника.

Half-Life 2: Episode Two шла с абсолютно играбельными 50-70 к/с. И это с ультра-графикой.

Fallout 2 запускалась с ультра-пресетом и 100 к/с в среднем, Titan Quest шёл на минимальной графике с 30-40 к/с в поселениях и с более 50 к/с в простых заварушках.

Need For Speed: Most Wanted тестировалась с 60-70 FPS, а фризы в ней случались редко.

В The Elder Scrolls IV: Oblivion с максимальным пресетом постоянно случались просадки ниже 30 к/с, снижение настроек ситуацию не спасло.

В игре F.E.A.R. перестрелки проходили в целом с 60 к/с при максимальных настройках графики.

S.T.A.L.K.E.R.: тень Чернобыля запускался со 120 к/с, хотя иногда кадры падали до 80.

Far Cry 2 запускался на минимальных настройках, а производительность в этой игре была ниже 30 к/с в перестрелках.

Игра Serious Sam HD: The Second Encounter шла с ниже 20 к/с в бою, то есть было очень некомфортно.

Warhammer 40,000: Dawn of War (2006) тестировалась на минималках с 60 к/с в бою и 90 к/с при перемещении.