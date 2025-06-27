Раритетный однорядерный Intel для LGA 1155 проверили в играх и софте

Раритетный однорядерный Intel для LGA 1155 проверили в играх и софтеИ его время всё-таки уже ушло
Celeron G470 вышел в 2013 году и стал последним одноядерным процессором в истории. Тестировали его в играх и программах вместе с RTX 4060.
В целом Windows 10 работала с Celeron G470 вполне нормально, хоть система иногда и подтупливала. С сёрфингом в Интернете тоже особых проблем не было: запускались видео даже в 1440р. Работает процессор даже со старыми версиями Photoshop и с Telegram.
С результатами в синтетике вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то в "Танках" удалось получить в среднем 30-40 к/с в открытом поле вне битвы, а в бою FPS снижался порой до 20 к/с. Но это всё равно более-менее нормальный результат для одноядерника.
Half-Life 2: Episode Two шла с абсолютно играбельными 50-70 к/с. И это с ультра-графикой.
Fallout 2 запускалась с ультра-пресетом и 100 к/с в среднем, Titan Quest шёл на минимальной графике с 30-40 к/с в поселениях и с более 50 к/с в простых заварушках.
Need For Speed: Most Wanted тестировалась с 60-70 FPS, а фризы в ней случались редко.
В The Elder Scrolls IV: Oblivion с максимальным пресетом постоянно случались просадки ниже 30 к/с, снижение настроек ситуацию не спасло.
В игре F.E.A.R. перестрелки проходили в целом с 60 к/с при максимальных настройках графики.
S.T.A.L.K.E.R.: тень Чернобыля запускался со 120 к/с, хотя иногда кадры падали до 80.
Far Cry 2 запускался на минимальных настройках, а производительность в этой игре была ниже 30 к/с в перестрелках.
Игра Serious Sam HD: The Second Encounter шла с ниже 20 к/с в бою, то есть было очень некомфортно.
Warhammer 40,000: Dawn of War (2006) тестировалась на минималках с 60 к/с в бою и 90 к/с при перемещении.
Вывод
Celeron G470 в 2013 году на Windows 7 показывал себя шустро и легко справлялся с офисными задачами. Сейчас же, конечно, время одноядерников ушло, да и после Celeron G470 Intel стала выпускать уже процессоры минимум с двумя ядрами,